La tiranía se prolonga: Enric Gallego, otro MVP

Juanjo Sánchez abrió el camino, lo siguió el pichichi Jesús de Miguel, tomó el relevo Landázuri y ahora el cuarto ha sido Enric Gallego. El delantero del CD Tenerife confirma la tiranía del representativo en el reparto de las distinciones individuales en Primera RFEF –el club las ha ganado todas– y mantiene el monopolio gracias a dos factores fundamentales: el excelente momento de forma de los blanquiazules y la gran capacidad de despliegue de la afición en el momento de las votaciones, que se dirimen en la red social X.

Cada semana que pasa son mayores los porcentajes por los que se imponen los hombres de Álvaro Cervera. En el caso de Enric, acaparó dos de cada tres votos emitidos para imponerse anoche con un 66% del total. Muy por detrás se quedaron los otros tres nominados, que también habían hecho méritos durante la jornada del pasado fin de semana: Jordi Cano, protagonista con el Europa en el otro grupo de la categoría; Rubén Sanchidrián, el mejor en el partido del Cacereño; y el también blanquiazul, aunque no luzca estos colores ahora, Salifo Caropitche. El delantero cedido por el Tenerife al Guadalajara está siendo una de las grandes sensaciones en el amanecer liguero, lo mismo que también otro hombre a préstamo, Baba Diocou, que suma tres dianas en cuatro partidos.

En cuanto a Enric, su gol en el festival anotador del cuadro isleño frente al Ourense le valió para incrustar su apellido entre los nominados por vez primera. En el caso del Tenerife, se está dando la misma circunstancia que años atrás con otros clubes con una ingente masa social y en redes, tales como el Málaga, que también arrasaba. Eso sí, no con la regularidad del representativo, que suma y sigue. Además, también se ha adjudicado otras distinciones simbólicas, como las que acreditan al autor del mejor gol de la jornada o al de la mejor parada.

«Yo ni sabía que daban MVP», ironizaba Álvaro Cervera la semana pasada. El entrenador no le da valor a las actuaciones individuales, y sí a que el Tenerife «funcione como un equipo». n