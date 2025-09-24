Noel López, de Valdebebas al Heliodoro Rodríguez López

El Real Madrid, concretamente su filial, fue el anterior destino profesional de Noel López de la Fuente. A mediados de agosto de este año, el futbolista de Silleda (marzo de 2003) cortó amarras con el club blanco para iniciar su actual etapa en el CD Tenerife. Este sábado (17:30) se reencontrará con la que fue su casa durante dos temporadas. En realidad, ese vínculo duró una campaña más, la que pasó cedido en el Osasuna Promesas, la 24/25.

"Ha llegado el momento de despedirme", publicó el delantero gallego antes de viajar a la Isla echándole un vistazo a un "recorrido" que no calificó como "fácil" por los problemas físicos que tanto condicionaron su rendimiento. "He vivido momentos complicados, marcados por las lesiones, que me impidieron tener la continuidad que tanto deseaba, haciendo lo que más me gusta", contó. Nada que viera venir o sospechara cuando dio el gran salto en el verano de 2022 después de destacar con el Deportivo en Primera RFEF: 30 partidos y cuatro goles en el curso 21/22. Sin haber cumplido aún la mayoría de edad, ya había llamado la atención de los cazatalentos de los principales clubes, pero fue el Real Madrid el que logró incorporarlo a su Fábrica. El acuerdo, firmado en el verano de 2022, estableció una relación laboral de cuatro años de duración. Cargado de sueños por cumplir, fijó su residencia en un piso cercano a la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El 27 de agosto de 2022, a las órdenes de Raúl González, se estrenó con el Castilla en el estadio Alfredo Di Stéfano. Unos minutos como suplente en un encuentro con la Balompédica Linense. Después de perderse el resto de la primera vuelta, subió al tren en marcha en la segunda con dificultades para tener regularidad. Entre sus compañeros, el tinerfeño Nico Paz, ahora estrella del Como.

Aquel Castilla se quedó a un paso de ascender a Segunda División. Eliminó al Barcelona Atlético en las semifinales de la promoción, pero no pudo con el Eldense –diseñado por Manu Guill– en la eliminatoria final. Noel no llegó a tener presencia esas dos rondas: "Fue por decisión de míster, pero lo entendí porque el grupo ya estaba formado y yo acababa de volver de una lesión", recordó en su día.

Una dolencia poco habitual

Pero lo peor para López estaba por llegar. La Liga 23/24 comenzó para el ahora futbolista del Tenerife como la del despegue definitivo en el Castilla. De nuevo con Raúl como jefe, fue alternando actuaciones como suplente con alguna como titular en el primer mes de competición. Pero tras la cuarta jornada, se vio obligado a parar. La pausa duró mucho más de lo previsto, siete meses. "Fue por una lesión que no es común en el fútbol", explicó. "Me rompí el retináculo, lo que implica que en cada giro de tobillo se te descoloca un tendón", especificó en una entrevista publicada por El Faro de Vigo. "Al principio estuve escayolado cuatro semanas y, con el paso del tiempo, el cuerpo médico y yo nos dimos cuenta de que no estaba al nivel, de que me seguía molestando, y decidimos operarme. Fue como una vuelta a empezar. Me operé en diciembre y, a partir de ahí, fueron otros tres o cuatro meses de recuperación, pero en el Madrid, que es el mejor club del mundo, tienes a un montón de gente pendiente de tu recuperación", contó el pontevedrés. "Al principio me dijeron que no tenía ni que operarme, que era casi imposible, pero a los tres meses, cuando ya me sentía cerca del equipo y no veía la vuelta a la normalidad del tobillo, que me dijeran que tenía que volver a empezar la recuperación después de operarme, fue duro", lamentó Noel, que solo tuvo margen para participar en un encuentro más de ese curso, una visita al Intercity en mayo de 2024. Ese día jugó, sin saberlo, su último partido oficial con el Castilla. Porque le quedaban dos años más de contrato, pero en la siguiente campaña salió cedido al filial del Osasuna para seguir cogiendo rodaje en Primera RFEF –16 partidos y un gol–. Y a su vuelta al Real Madrid, al final del ejercicio 24/25, fue cuando se acordó su desvinculación y surgió la oportunidad de que firmara con el Tenerife. Será blanquiazul hasta junio de 2027, aunque el club se reservó la opción de ampliar el vínculo hasta 2029.

70 minutos y una asistencia

"Es un futbolista de futuro", advirtió Manu Guill en la presentación de Noel. "Lo que nos gusta es su potencial, sus condiciones, que es muy veloz", añadió sobre un jugador que ocupa plaza de sub 23 y que ha intervenido en los cuatro partidos disputados por el Tenerife esta temporada, todos como reserva. Se estrenó en Gualadajara, continuó con casi media hora en el 3-0 al Mérida en el Rodríguez López –aportó una asistencia a Enric Gallego– y amplió su cuota de participación en Pontevedra y el pasado domingo frente al Ourense. En total, unos 70 minutos para un delantero que también sabe desenvolverse como extremo.

Con el Castilla no pudo pasar de 20 encuentros oficiales en dos temporadas como integrante de la plantilla del filial –ocho como titular–. En ese tiemposolo consiguió marcar un gol, en el Alfredo Di Stéfano, pero no sirvió para ganar. En su adiós, quiso quedarse con lo positivo. "Termino esta etapa contento por todo el aprendizaje y con muchas ganas de empezar un nuevo reto". Ahora lo vive en el Heliodoro; antes, en Valdebebas.