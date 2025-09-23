El Tenerife, en busca de un hito de 2003

Una muesca más en el revólver. El CD Tenerife busca añadir otro hito más a su reluciente comienzo de temporada, que le mantiene líder y con los mejores dígitos de los dos grupos de Primera RFEF. El siguiente desafío en el horizonte es firmar cinco victorias consecutivas en liga, un propósito que jamás se hizo realidad en un comienzo liguero del representativo a lo largo de sus más de 100 años de historia; pero sí que se dio en el transcurso de varios campeonatos, el último de ellos el del curso 2002/03.

Entonces con David Amaral a los mandos, el cuadro insular dio un acelerón en sus propias prestaciones –había empezado con tono gris y con Ewald Lienen en el banquillo– hasta sumar ocho jornadas invicto. Las cinco primeras, con triunfos uno detrás de otro. La serie victoriosa comenzó en casa frente al Racing de Ferrol, ahora rival directo y principal competidor por el ascenso, al que el Tenerife tumbó por goleada (4-0). A renglón seguido, el representativo se deshizo igualmente del Compostela (5-1), Real Oviedo (0-2), Getafe (1-0) y, por último, del Real Zaragoza en una exhibición memorable de Veljko Paunovic en La Romareda (1-3). La racha se fue mitigando con tres empates seguidos, pero un proyecto languideciente logró acabar en una dignísima octava posición en la categoría de plata.

Antes, hubo otros entrenadores que también dirigieron al Tenerife en series de cinco partidos seguidos con victoria.

La primera vez que ocurrió fue en el curso 1980/81, también en Segunda División, con Moncho Lamelo en el banquillo isleño. Dos años después, lo hizo también José Ramón Fuertes en la 82/83, pero en la división de bronce. Más adelante, en una singladura histórica como la que devino en el ascenso del Villamarín, Benito Joanet mantuvo invicto y con pleno de triunfos al Tenerife cuando aún las victorias suponían dos puntos en el casillero.

Mayor brillo tuvieron las rachas triunfales de Jorge Solari bajo los focos de la máxima categoría, en la 90/91; y con Jorge Valdano en una de las campañas más gloriosas de la historia del club, la 92/93. En este último caso, fueron un total de seis victorias seguidas, una de ellas con epígrafe aparte porque fue la del duelo Redondo-Maradona en el Heliodoro, con festín goleador local (3-0). Este momento de gracia valió al club para acercarse a la quinta posición liguera y abrochar así su mejor clasificación de su historia.

Casi siempre estos plenos al quince se produjeron en años especialmente brillantes para el Tenerife. En la 2000/01, con Rafa Benítez como jefe del banquillo local del Heliodoro y en la antesala del tercer ascenso del club a la división de oro.

Y mientras estos entrenadores llegaron a la excelencia, otros se quedaron muy cerca. De las rachas recientes, cabe mencionar la de Joseba Etxeberria a su aterrizaje en el club. También estuvo cinco semanas seguidas sin perder, pero en este tiempo concedió un empate.