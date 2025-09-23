Jorge Padilla rompe su silencio: "El último día en el CD Tenerife se me escapó alguna lágrima; era el club de mi vida"

Ha marcado hace unos días su primer gol con el Teruel. ¿Con ganas de que sirva como punto de inflexión después de un tiempo difícil en su carrera?

Bien, bien, estoy contento. Por fin he mojado, que falta me hacía, y ahora toca seguir trabajando e ir a por más.

¿Cómo sienta marcar un gol con otros colores que no son los del CD Tenerife?

Es una sensación diferente. Si bien ya había marcado en otros sitios con otros colores, ahora es diferente porque ya estoy desvinculado completamente del Tenerife. Pero hacer goles siempre me pone contento, sea en el equipo que sea.

¿Salió con pena?

Era el club de mi vida. Llegué con 16 años a la cantera del Tenerife y me enseñaron todos los valores que hay en este deporte. Me inculcaron cómo funciona el fútbol a escala profesional, cumplí mi sueño de niño gracias al Tenerife y, como club, es una institución a la que se lo debo todo. Por lo tanto, cierta pena sí hubo en el momento del adiós; es lógico que así fuera.

¿Qué se lleva de tantos años en el representativo?

Sobre todo me llevo amistades que serán para siempre y también los sueños que ya he logrado hacer realidad. Logros que ni siquiera imaginaba cuando era chiquitito. Yme llevo recuerdos, claro, un montón: de los viajes, la convivencia, los entrenamientos... Pero sin duda lo que más te queda es la huella que te dejan algunas de las personas con las que concidí.

Jorge Padilla. / C.D.T.

Y no será una sorpresa que me mencione aquí a Aitor Sanz, como hacen todos los que salen del club.

Te lo responden porque es un ejemplo increíble. Por algo será (ríe). Es al que todos miramos para hacer las cosas bien, si bien también te puedo nombrar a otros compañeros impresionantes. Me gustaría mencionar aquí a Maikel Mesa, Enric y sobre todo a Ángel. Todos tienen sus virtudes e intenté pillar un poco de cada uno;la idea era copiarles para seguir mejorando.

¿Ángel era su ídolo?

Claro. Para mí era increíble tenerlo entrenando al lado e intentaba siempre fijarme en él. Es un referente a nivel nacional y siempre he creído que todos los delanteros canarios deberíamos imitar su ejemplo. Lo fue todo:en el Getafe, en el Levante... Fue un delantero de primer nivel, aunque justamente la etapa en la que coincidimos no fue la más feliz para él.

¿Fue difícil para Jorge Padilla sobrellevar esta última etapa, la inmediatamente anterior a su salida?

Para mí fue complicado porque sabía que tendría que ir a otro club, pero no estaba entrenando ni trabajando en grupo. Quien es jugador, me entiende. Así que he necesitado algunas semanas de adaptación para empezar a funcionar en el Teruel. Confío en que este gol del domingo me dé mucho a nivel de confianza porque llevaba bastante tiempo sin sentirme partícipe ni protagonista. Es algo que espero que me sirva de estímulo. Como unp unto y aparte.

¿Qué fue lo mejor que le pasó en el Tenerife?

Debutar. Lo hice muy joven, además marcando goles. Fueron meses muy bonitos y que recuerdo con mucha alegría.

¿Y lo peor? ¿Fue un error que le asignasen ficha profesional en el último mercado de enero?

No creo que fuera un error, ni una decisión desacertada. Ni por mi parte, ni por parte del club. Era una situación muy compleja a todos los niveles. Y yo a Cervera le estoy muy agradecido, al revés de lo que se ha dicho. Es un profesional top y los entrenamientos eran increíbles con él. Llegó la propuesta de renovación y pensé que tenía que aceptar, sí o sí. Tenía otras muchas opciones pero me esperé al último día y le trasladé al club que, si me hacían ficha profesional, lo iba a aceptar seguro. Por muy buenas que fuesen las otras propuestas que me llegaban de fuera, yo quería jugar en mi tierra.

¿Qué recuerda de aquel día?

Que me llamaron desde la directiva aprisa y corriendo para que firmara. Estuve todo el día esperando porque no sabíamos qué iba a pasar. De repente, sonó el móvil y me pidieron que bajase al Heliodoro. Me puse como loco (ríe).

¿Y luego?¿Qué ocurre para que acabase condenado a un ostracismo casi absoluto?

Momentos tristes he tenido bastantes a lo largo de mis años en el Tenerife. Pero aquello fue duro porque pasé de una mitad de temporada buenísima en el B; a acabar de aquella manera, con el descenso confirmado y en una situación muy complicada para todos. Pero incluso ahí traté de extraer conclusiones positivas.

¿Y se fue con la espinita clavada por no haber jugado más?

Sí, un poco sí. La espinita clavada es porque me habría gustado tener más participación, que me diesen oportunidades y minutos para demostrar. Estoy seguro de que lo hubiese hecho, pero aún soy joven. Tengo 24 horas años y nunca se sabe las vueltas que da la vida.

Y ahora, ¿por qué el Teruel?

Tuve otras opciones pero desde el principio de mercado ellos mostraron muchísimo interés. Lo que he priorizado es estar en un club donde sentirme importante.

¿Se fue abrumado con tanto cariño?

La afición conmigo siempre se ha aportado superbien. Pienso que es un poco la recompensa a mi implicación, que yo siempre lo he dado todo por el Tenerife. Es algo que agradezco mucho. De hecho, es uno de los motivos por los cuales sentí tristeza cuando fui a dsepedires de la gente del club. Alguna lágrima sí que cayó aquel día, era el club de mi vida.