CD Tenerife y Real Madrid Castilla, las dos escuelas de Nico Paz

Hay un denominador común en los dos equipos que el sábado se enfrentan en el Estadio Alfredo di Stéfano de Valdebebas (17:30 horas) y probablemente los propios futbolistas de ambos equipos no conozcan el siguiente dato: son multitud los que, con unos u otros colores, coincidieron y crecieron bajo el mismo paraguas que Nicolás Paz Martínez (Santa Cruz de Tenerife, 8 de septiembre de 2004), hoy uno de los futbolistas que más llama la atención en el contexto internacional y de los que figura en todas las quinielas como uno de los grandes ases a seguir en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Que ya ha dicho Paz que es su gran obsesión y objetivo.

En el Tenerife actual hay un buen puñado de futbolistas que lo conocen bien, pero por diferentes motivos, en algún caso absolutamente desconocidos: Noel Pérez coincidió con Paz en los tiempos en que ambos jugaban para los filiales del Real Madrid; Sergio Aragoneses, ahora arquero del filial, era cómplice de sus primeras travesuras cuando compartían vecindad en el Residencial Anaga y equipo en el Atlético San Juan; y mucho más anónima –porque tal vez solo la conocen quienes la vivieron en primera persona– es la relación del ahora astro del Como italiano con el capitán Aitor Sanz, que no solo era su ídolo, sino que fue también su entrenador en prácticas en la cadena de filiales del representativo.

Tenerife y Madrid han sido dos ciudades cruciales en el crecimiento del internacional argentino; también sus dos grandes escuelas de fútbol y vida. Un refugio, pero también una referencia incuestionable en un currículum que no deja de crecer. Respecto al representativo, los sentimientos de gratitud y afecto que le profesa Nico son innegables. En verano, una imagen de Paz colgada en su perfil en Instagram, y en la que se le veía ataviado con los colores blanco y azul, desató un sinfín de reacciones cariñosas en las redes. Para Nico, era una forma de testimoniar su filiación al Tenerife, el club de su vida.

Nico, durante su etapa en el CD Tenerife, cuando fue entrenado por Aitor Sanz, entonces en prácticas. / CD Tenerife

«Siempre iba al fútbol con mi padre. Viví etapas buenas, etapas malas... Marcó mi infancia ir a todos los partidos del Heliodoro sin perderme ni uno. Son recuerdos muy bonitos y que guardo con mucho cariño», aduce el ahora compañero de Messi en la albiceleste absoluta. «Es que siempre he sido muy hincha», apunta, utilizando un término tan argentino como ese. «El Tenerife ha marcado mi vida y es el club de mis amores. Desde pequeño siempre he sido muy aficionado; veía el Heliodoro como un sitio especial, el escenario donde jugó mi padre. Y eso no ha cambiado. Sigo todos los partidos y estoy pendiente de ustedes», reveló en su última entrevista en EL DÍA.

Su etapa blanca

No menos elogiosas son sus referencias al Madrid Castilla, donde le entrenó otro de los iconos de su infancia, Raúl González. «Al llegar era todavía muy niño y me encontré con un escalón de nivel muy notable. Al final en el Tenerife había buen nivel también, pero no es lo mismo ser el equipo representativo de una Isla que ir a todo un Madrid, adonde llegan los mejores de todas las provincias y de otras muchas procedencias. Fue difícil al principio», evoca. Pero luego, todo ocurrió de prisa. Episodios que él mismo considera «surrealistas».

«Creo que mi cabeza no ha sido consciente de todo lo que me ha ido pasando en este tiempo. He intentado disfrutar en el campo lo que me tocara jugar y donde me tocara jugar. Es algo bueno que tengo: en el césped me olvido de donde estoy, simplemente juego. Creo que eso me ha ido bien para que me fuera bien», agrega. Entretanto, en los clubes de su vida se le recuerda como un jugador «que ya era bestial» en edades de cantera, apuntaba al respecto su míster en al cadena de filiales blanquiazul, Ángel Marrero, en una entrevista reciente.

Sus inicios

«No era muy hablador de primeras, tenía que coger confianza porque era calladito e introvertido, pero entra al campo… y pasaban cosas», apuntaba, como si aquellas palabras fuesen una promoción de lo que ocurriría después. Paz se ha erigido en uno de los grandes referentes de la Serie A italiana, donde decidió seguir a pesar del pujante interés del Tottenham, que quiso pagar su millonaria cláusula. El gran anhelo de Nico es jugar algún día con los escudos que más le marcaron: el Real Madrid, a quien nunca diría que no;y si se diesen las circunstancias, por qué no en el Tenerife. Desde el seguimiento casi diario que hace de sus noticias y partidos, es seguro que, otra vez más, el sábado se sentará a verlo. Pero todavía con mayor interés porque se miden sus dos equipos, sus dos escuelas... y muchos amigos que estarán este fin de semana sobre el verde de Valdebebas que tantas veces pisó Nico, que ahora juega por retos mayores.