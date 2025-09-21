Otra muestra de firmeza del Tenerife: 3-0 al Ourense

Bendita rutina. Control, pegada y triunfo. Y sin goles en contra. Hasta ahora ha sido así, simplificando mucho, claro está. Ante el Guadajalara, Mérida, Pontevedra y ahora Ourense. En casa y fuera. Una marcha constante que conduce a la meta. El Tenerife lo tiene todo, funcionamiento, nivel, actitud... Y con eso le está dando para superar a todos los rivales, equipos que, visto lo visto, afrontan estos partidos como quien intenta hacer lo que puede sabiendo que el desenlace normal será adverso. El Tenerife ya se había ganado el respeto de todos por ser el club que es, incluso sin que hubiera comenzado la temporada -el equipo a batir, el grande del Grupo 1 de Primera RFEF...-, pero la sensación de superioridad que da, sin alardes, no ha hecho sino acentuar esa fama, con lo que eso representa para sus adversarios, que ya no saben qué hacer para, por lo menos, molestar, si ser valientes, si ser conservadores... Y no por parecer fácil, tiene menos mérito. Precisamente, con todos los argumentos que maneja como principal ventaja, la clave está en tomarse cada momento muy en serio. Sentido de responsabilidad en la acción y no solo en la intención. Es lo que hizo el Tenerife ante el Ourense. Nada de dispersión ni de poner el resultado por delante del esfuerzo. En una mañana calurosa en el Heliodoro, el equipo encendió la maquinaria en el minuto uno y siguió añadiendo puntos a su clasificación, ahora con un pleno de 12. Daba igual que fuera el Ourense o cualquier otro. Lo siguiente será intentarlo en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla.

La puesta en escena

El partido comenzó con un rival protegido con cinco defensas y las líneas juntas, un Ourense con pinta de equipo valiente, sin nada que perder -todavía no ha ganado- y atento a la presión en un bloque medio. De entrada, al Tenerife le costó asumir el control. El juego se fue trabando con constantes interrupciones sin que ocurriera nada relevante. Es lo que más le convenía a los visitantes. Pero los blanquiazules supieron abrirse camino entre la espesura a base de posesión y paciencia. El balón iba de un lado a otro, el Tenerife ganaba metros y encogía a la escuadra gallega, cada vez más conservadora. Y solo con eso, los de Cervera avisaron con tres saques de esquina seguidos. El último, con un toque de cabeza de Álvaro que no cogió portería (10'). Una vez quitado el tapón, la cuestión iba a estar en insistir. Y el Tenerife está teniendo la suerte, o la habilidad, de no tener que esperar demasiado para marcar. Esta vez, el 1-0 cayó en el minuto 16. De nuevo, con Jesús de Miguel como protagonista. El madrileño cazó un balón suelto en el área, después de que Enric Gallego intentara domarlo tirando de corpulencia, y lo colocó en el palo más alejado de Ratón, raso, con precisión y sangre fría. Después de una eterna revisión de la jugada en el monitor por parte de Gerard Brull, por si había habido falta en ataque o fuera de juego, el árbitro validó el gol. Como en las tres jornadas anteriores, el Tenerife ya había hecho lo más difícil, adelantarse en el marcador. Ya había llevado el partido a su terreno. El problema iba a ser para un Ourense que, en teoría, no se había presentado en el Heliodoro dispuesto a arriesgar o a llevar la iniciativa.

Bajo control

La prueba estuvo en que en el tramo transcurrido hasta el descanso, Dani Martín apenas tuvo que intervenir. El Tenerife siguió dominando y generando peligro a ráfagas, sin exponerse en exceso ni vaciarse de manera innecesaria. Le valía con algún gesto técnico de Nacho Gil, con el oficio de Enric... De hecho, entre ellos fabricaron otra ocasión clara, un pase filtrado del delantero al extremo que cortó Ratón por los pelos, o con la punta de los guantes (31'). Poco después, el ariete barcelonés trató de sorprender al portero con una vaselina lejana. Mejor intención que resultado (40'), pero con el aplauso de un público que lo valora todo.

Llegado a este punto, el único peligro podía estar en la corta diferencia del marcador, en que el Ourense aprovechara alguna acción aislada y alterara el rumbo del partido de manera inesperada. Todo podía pasar, aunque las señales fueran otras. El juego se retomó con un cambio en los locales. Entró Calavera por Aitor Sanz. La dinámica siguió siendo la misma, pero con el matiz de la mayor decisión de los visitantes de soltarse en ataque, básicamente con un fútbol directo: balones a la espalda de los centrales buscando al tinerfeño Amín. Algo de trabajo para los defensas, sin más.

La tarjeta de Cervera

El rumbo lineal del partido tuvo otro pico de interés cerca de la hora de juego por la petición de revisión de un posible penalti en el área del Ourense, un remate de cabeza de Enric que aparentemente había desviado un defensa con la mano. Cervera no dudó y reclamó el FVS. Brull se acercó a la pantalla y sí, vio la falta y la pitó. Justicia de 'mini VAR' con una pena máxima que aprovechó Gallego con un tiro centrado para poner el 2-0 (63') y sellar el triunfo con casi media hora todavía por delante.

Quedaba disfrutar de otra victoria sin agobios, de ver al Tenerife pasando el rodillo otro domingo, que es algo que la afición disfruta igual en Segunda o en Primera RFEF.

Cervera dosificó con dos relevos más, León y Dani Fernández por Landázuri y Alassan. Los sustitutos asomaron en las dos siguientes acciones ofensivas: Dani poniendo un centro que acabó con un gol anulado de Enric -el balón había salido del campo antes del remate-, y León con un golpeo que salió un poco alto. Al rato, minutos para Maikel -por Gallego-, de estreno en este curso. Ovación para el lagunero. En la fase final hubo un poco de todo. Con el Tenerife menos tenso en el medio, hasta el Ourense estuvo a punto de marcar. En realidad, el gol habría sido del Tenerife en propia meta, un despeje de Álvaro González que fue a parar al palo con Dani en estático -su única intervención, en el 83’ tras un chut raso de Amín–. Un susto sin consecuencias que tuvo continuidad con una espectacular intervención de Dani Martín (89') para despejar una volea de Amín.

Y hubo margen para el tercero, un penalti que asumió Maikel con seguridad. El lagunero lo transformó en gol con solvencia, engañando a Ratón (94'). Confianza para un futbolista con mucho que aportar.

En definitiva, otra muestra de firmeza del Tenerife: 12 puntos de 12, diez goles a favor y ninguno en contra el 360 minutos.