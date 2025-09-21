Los detalles que gustaron a Cervera y los que no

Frente a la euforia, cautela. El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, mostró a expresarse con mesura después de firmar la cuarta victoria consecutiva y puso algunas pegas a la actuación colectiva del representativo. «Estamos contentos por volver a ganar y por dar una alegría a la gente que se ha acercado a las once de la mañana a ver a su equipo», apuntó.

«Hemos hecho cosas bien, pero sobre todo en la primera mitad;luego, el partido se ha igualado y ahí hemos cometido algún error que debemos subsanar, porque no todos los encuentros van a ser como éste», advirtió el técnico de los insulares, quien descarta la idea de que la temporada vaya a ser un paseo triunfal. «Ya lo he comentado en otras ocasiones; también el año en Segunda B pasamos dificultades», recordó.

«Es algo en lo que realmente no pensábamos», dijo del registro ya conquistado:cuatro partidos consecutivos con triunfo, igual que al comienzo de la temporada del último ascenso a Segunda División. «A medida que la competición avance, los rivales nos conocerán más y nos presentarán más complicaciones», apuntó. De paso, negó que el resultado le haya dejado «eufórico». «Nosotros nos centramos en ganar para acercarnos al objetivo. Si sucede [el récord de cinco triunfos] y eso queda a modo anecdótico, que quede escrito, pues perfecto. Somos un buen equipo y un buen grupo, pero tenemos nuestras carencias y habrá momentos en que lo pasemos mal», adujo. «No tenemos que pensar que somos los mejores», sentenció.

Durante su comparecencia ante los medios, Cervera también explicó la sustitución de Aitor Sanz al descanso. «Se encontraba mal, no para jugar;no puedo decir más», fue su mensaje, sin entrar en consideraciones adicionales. El madrileño cedió su puesto a Josep Calavera, que cumplió en su misma demarcación. También se refirió al protagonismo de Maikel Mesa, que rubricó el último de los goles. «Sé que se escribirá o se hablará, pero esto es fútbol. Unas veces jugará 90 minutos, otras no… pero yo siempre tomo decisiones por asuntos deportivos, no personales», reivindicó.

«En otros partidos hemos sido más sólidos», fue otro de los mensajes del míster, que no esperaba que el Tenerife se mantuviese imbatido y además invicto a estas alturas del campeonato. «¿Cómo se consigue?Yo durante muchos años he preparado a los equipos para defender, a veces excesivamente, pero sigo siendo insistente en esaa idea. Con los buenos jugadores que tenemos, tratamos de alejar a los jugadores es rivales de nuestra propia portería», cerró.

Las palabras de Llácer

Siguiendo la misma estela de las declaraciones del técnico del Mérida tras su derrota en el Heliodoro, también ayer Dani Llácer apuntó que el Tenerife «juega otra liga»y que está en otra dimensión distinta a la de sus 19 rivales. En este sentido, apeló «a la buena plantilla que tiene y a lo bien trabajada que está» para situar al representativo en un escalón inalcanzable para sus competidores.

Llácer, además, otorgó a su propio equipo el mérito de contener bien al principio a los insulares y se quejó del arbitraje, aunque no lo puso por excusa. n