El CD Tenerife es el líder perfecto: invicto e imbatido tras cuatro jornadas

Si la perfección existe, el equipo que mejor la encarna es el CD Tenerife. El conjunto de Álvaro Cervera hilvanó este domingo en el Heliodoro (3-0) su cuarto triunfo consecutivo, pero es que además hay otros estímulos positivos que remarcan la brillantez de su arrollador comienzo. Todas sus victorias han sido por más de un gol y además, con portería a cero.

El representativo es el único equipo en las tres primeras categorías del fútbol nacional que mantiene su marco a buen recaudo después de disputarse las cuatro primeras fechas del campeonato. Así, Dani Martín ya protagoniza el mejor comienzo de un portero blanquiazul en la centenaria vida del club; y de paso inscribe su nombre entre las más largas rachas de imbatibilidad del cuadro insular. La última de este calibre la rubricó Dani Hernández en Segunda División, cuando encadenó hasta seis partidos de la 2016/17 sin recoger un balón de su propio arco. En ese tiempo, el grupo dirigido entonces por José Luis Martí logró disparar sus prestaciones (cuatro triunfos y dos empates) y acercarse a las posiciones de privilegio, hasta el punto de que aquel curso disputó la promoción de ascenso a Primera.

En lo que a comienzos ligueros se prefiere, el de Martín ya mejora todos los antecedentes. Desde su acceso al fútbol nacional en 1953, el equipo blanquiazul nunca había dejado su portería a cero en las tres primeras jornadas de liga, pero es que con el actual cancerbero ya son cuatro, las logradas ante Guadalajara, Mérida, Pontevedra y este domingo frente al Ourense. Ahora, el siguiente reto para los blanquiazules será prolongar este estado de gracia en un campo en teoría de los más complicados, el Alfredo di Stéfano en la visita del sábado al Madrid Castilla.

Antecedentes

Por lo pronto, el amanecer de lo s insulares es un calco al del último ascenso a Segunda División con Álvaro Cervera en el timonel (campaña 2012/13), cuando el representativo inició la campaña igual que ahora, con un 0-2 contra un recién ascendido (entonces era el Marino) y luego siguió su caminar triunfal contra el Rayo Vallecano B, al que se impuso por 2-0;a domicilio frente al Ourense, con un resultado favorable por 2-3;y a renglón seguido en el Rodríguez López ante el Caudal de Mieres, al que superó por 2-0. La racha se detuvo en la quinta y sexta jornada, con empates consecutivos frente a Leganés y Zamora (1-1 en ambos casos), pero el Tenerife se mantuvo invicto hasta la decimocuarta fecha del campeonato. Según advierte Cervera, aquel comienzo inmaculado no trajo consigo una senda exenta de dificultades.

En primer término, por la alta competencia que opusieron contrincantes como el propio Leganés, que acabó subcampeón;y en segundo lugar, porque el fallo ante el Guijuelo en la 14ª jornada obligó a los blanquiazules a ir a Oviedo «obligados a vencer», recuerda el entrenador blanquiazul, que ahora busca idéntico logro al de entonces: un ascenso que signifique el regreso al fútbol profesional. De momento, los números son demoledores. Hay otros equipos perfectos en el inicio, como el Real Madrid en Primera, que ha hecho pleno de puntos;pero ninguno que, a la vez, permanezca invicto y además imbatido.