Los históricos del CD Tenerife a los que puede alcanzar Jesús de Miguel si marca ante el Ourense
No hay tantos blanquiazules que, como Jesús de Miguel, hayan marcado más de dos goles en las tres primeras jornadas de Liga.
Jesús de Miguel ha entrado en el reducido grupo de futbolistas que han anotado más de dos goles con el Tenerife en las tres primeras jornadas de Liga. No pasaba desde la temporada del último ascenso logrado por el equipo blanquiazul, el de 2013 a Segunda División. En esa campaña, Aridane Santana completó el mismo tramo del calendario con cuatro dianas y añadió otra en la cuarta fecha. Para igualar al grancanario, el delantero madrileño tendría que batir al portero del Ourense por partida doble. De momento, lleva tres aciertos, los logrados en los triunfos ante el Mérida (2) y el Pontevedra. Aparte de eso ha repartido tres asistencias, las dos de la victoria lograda en Guadalajara y una más a Anthony Landázuri en Pasarón.
Como en el Castellón
Se trata de uno de los arranques más productivos de Jesús de Miguel desde que debutó en Segunda B con el Fuenlabrada en 2018 –solo dos encuentros jugados en ese curso–. Después de un par detemporadas de adaptación a la Segunda B, en la 21/22, ya bajo la denominación de Primera RFEF, terminó con doce goles vistiendo el uniforme del Unionistas de Salamanca, pero no pudo activar la cuenta hasta su noveno partido. Con el Castellón, en esa misma categoría, aportó 16 tantos en la 23/24. Al igual que ahora, se presentó en la cuarta jornada con tres dianas –167 minutos jugados por los 270 de la 25/26–, pero no llegó a exprimir como en el presente su faceta de pasador. Eso sí, llegó a la quinta fecha con cuatro goles.
Aridane, Ángel...
En la comparación con los registros de otros blanquiazules, Aridane marca la pauta más cercana con sus cinco goles en las cuatro primeras jornadas de la campaña 12/13, pero hay otros a los que Jesús De Miguel podrá alcanzar si añade alguna diana más a su estadístic en el partido contra el Ourense. Por ejemplo, a Ángel Rodríguez, que ayudó con un póquer en el inicio de la 2008/2009, la del salto a Primera División con José Luis Oltra en el banquillo –Nino sumó tres a esas alturas del calendario–.
Lolín, Antonio, Julito
Mucho más atrás, en el ejercicio 81/82, en Segunda B, otro tinerfeño, Manuel Díaz-Espino, conocido como Lolín, marcó diferencias en la apertura del curso con cuatro goles en los cuatro encuentros iniciales –cerró ese temporada con 13–.
Y en el origen del club en las categorías nacionales, en la década de los 50, tanto Antonio Pedrero como Julio Alonso Arribas demostraron su reconocido instinto goleador con cuatro y cinco tantos después de los cuatro primeros partidos de las Ligas 53/54 y 57/58, en cada caso.
