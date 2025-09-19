Los nueve fijos de Cervera

Adivinar el siguiente once del CD Tenerife se ha convertido en una tarea hasta cierto punto sencilla. Álvaro Cervera acostumbra en las jornadas inaugurales a repetir prácticamente la misma arquitectura en sus alineaciones. La base es siempre idéntica; luego, por las características del rival, los estados de forma o las bajas por lesión o molestias, evidentemente cada semana surgen los matices o las pequeñas modificaciones.

Hasta el momento presente hay nueve futbolistas que han sido partícipes de las tres alineaciones del míster. Son Dani Martín y Landazuri, que además han disputado todos los minutos ligueros sin ser sustituidos ni una vez; y los también muy relevantes David Rodríguez, Aitor Sanz, Jesús de Miguel, Juanjo Sánchez, Álvaro GonzálezNacho Gil y Enric Gallego.

Algunos de estos nombres desaparecieron del césped de forma fugaz, por solo unos minutos, pues fueron protagonistas de sustituciones testimoniales, a falta de uno o dos minutos para el final, pero en la práctica han sido también testigos de casi cada instante del torneo liguero desde que el vigente campeonato comenzó para los blanquiazules en Guadalajara.

Aunque mantiene el desafío personal de conseguir que todos los futbolistas se sientan importantes, Cervera está privilegiando la construcción de una base sólida, lo cual propicia que los aficionados ya casi puedan recitar de carrerilla cada una de sus alineaciones. Según advierte, la liga es larga y habrá momentos para casi todos. De hecho, recientemente remarcaba que hay hombres que no han participado aún (Jeremy Jorge o Balde Jr.) y a los que «no les falta nada», precisa el técnico; solo que el propio míster les dé la oportunidad.

Respecto a los nueve fijos, Dani se ha ganado durante la pretemporada el papel de titular frente al canterano De Vuyst, aunque éste último también cuajó a buen nivel durante los ensayos estivales. En cuanto al ex del Eldense, ya cuando se le fichó venía con la vitola de importante, que ha ido afianzando con intervenciones individuales notables, como la que impidió en Pontevedra el pasado domingo que el portal blanquiazul fuera vencido. Su paradón le permitió mantenerse invicto después de tres jornadas.

En la defensa, Landázuri cotiza al alza, y así lo acredita el reciente MVP que ha ganado en las votaciones entre los futbolistas de ambos grupos del campeonato. Uno de los puntos más fuertes del representativo es justamente la pareja que conforma con Álvaro González, fichaje de campanillas que se está adaptando a la perfección. Posiblemente en alusión velada a su caché, prestigio y currículum, resaltaba Cervera que lo bueno de este grupo es que todos «saben a lo que vienen y a la categoría que vienen».

Ni un ápice de autocomplacencia o soberbia en ningún caso. Por supuesto tampoco entre los tres capitanes, que han coincidido juntos en las tres alineaciones pergeñadas por el cuadro técnico para enfrentarse a Guadalajara, Mérida y Pontevedra. A Enric sí que le ha sustituido en todos los partidos; caso diferente es el de Aitor, que prefiere testarse a sí mismo y aguantar hasta el pitido final, o el de un David Rodríguez que va ganando galones.

Los jugadores que completan el selecto club de imprescindibles, al menos hasta el momento, son tres fichajes que han entrado con muy buen pie: Nacho Gil, Juanjo Sánchez y el trigoleador del proyecto, Jesús de Miguel.