La duda del ‘pichichi’ alimenta las opciones de Fran Sabina

La preparación para el partido matinal del domingo contra el Ourense viene condicionada por dos situaciones muy particulares: la baja segura de Marc Mateu, confirmada el pasado miércoles por Álvaro Cervera; y las dudas con Jesús de Miguel, que no pudo ejercitarse con normalidad el día de la vuelta al trabajo para el representativo.

Para la ausencia de Mateu, lo natural sería insistir con Ander Zoilo, pero hay otra posibilidad, dada la probada polivalencia de David Rodríguez. Sobre este jugador, su entrenador ha dicho que «es el futbolista que, llegado el caso, elegiría» para llevárselo a otro club. Y justificó a continuación su predilección por el canterano «porque no pone pegas a jugar en cualquier posición, como si es de extremo izquierdo». Si se reubicase al isleño, entonces otro canterano como César podría entrar en la alineación.

En cuanto a De Miguel, trigoleador y máximo artillero del club hasta la fecha, dependerá de su evolución hasta el domingo que disponga minutos y que los tenga como titular. Su ausencia podría alimentar las posibilidades de protagonismo para el joven Fran Sabina, la gran sensación de la pretemporada. De hecho, apareció de forma providencial en casi todos los amistosos del verano, de ahí que Cervera apostase por quedárselo definitivamente y no bajarlo más veces al Tenerife B.

«Fran es un jugador de área. Tiene una cualidad sobre todas las demás. Cuando da en el palo, el rebote le va a él; cuando hay un tiro, va para dentro. Sarcásticamente decimos que nunca le pega al portero, le pega a la red. Estamos intentando que haga más cosas, que no solo se quede esperando a que surja la oportunidad», sugiere el jefe, quien mantiene el deseo de que Sabina llegue tan lejos como otros canteranos que trabajaron a sus órdenes.

El que ahora más luce es Ayoze Pérez, que debutó el martes en la Liga de Campeones. «Ojalá Fran siga el paso de Ayoze, pero él era más versátil. Fran es delantero. Si tiene partidos, estoy seguro de que acabará metiendo goles. Y hay que hacerlo crecer para que pueda jugar más», apunta Álvaro, que prepara el duelo del domingo en todos los frentes. También en el que tiene que ver con el horario, circunstancia que adelantará y condicionará todo, también el horario y el tipo de desayuno que tomará el equipo.