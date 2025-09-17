El CD Tenerife mira al espejo de Racing y Castellón

El Tenerife de Álvaro Cervera no ha podido comenzar mejor. Este domingo buscará calcar el inicio triunfal de la temporada 2012/13, con el mismo entrenador a los mandos, cuando el representativo inició de forma inmaculada su último concurso en la ya extinta Segunda B. Entonces, firmó cuatro triunfos en otros tantos encuentros para situarse líder, posición de la que solo se bajó una semana de las 38 que componían el calendario. No obstante, para establecer comparativas es mejor mirarse en el espejo de aquellos que han competido (y subido) desde el actual formato de competición.

En Primera RFEF, son Racing de Santander y Castellón los mejores espejos donde mirarse. Los de El Sardinero y los de Castalia fijaron en 82 puntos el récord de puntuación de la categoría. Sus ascensos son los más cómodos y plácidos que se recuerdan. Para abrochar el deseado cambio de categoría, ambos se plantaron muy por encima de las 20 victorias que tradicionalmente aseguran el ascenso. Los cántabros, de la mano de Guillermo Fernández-Romo, volaron hasta los 25 triunfos y encajaron apenas 31 goles; los orellut, en un proyecto del que formaban parte dos jugadores ahora blanquiazules (Jesús de Miguel y Josep Calavera) se plantaron en la línea de meta con 26 victorias, algunas tan concluyentes como un 5-1 al Mérida y un 4-1 al Madrid Castilla, conseguidos además de forma consecutiva.

Juntos a estos ejemplos de casi absoluta superioridad hay otro que llama la atención, el del Deportivo de La Coruña, que igualó al Racing al lograr la mayor distancia respecto al segundo clasificado (+8) la vez que subió, tras varios intentos frustrados, a la competición de plata del fútbol nacional. No obstante, lo natural es que los ascensos se diriman de forma mucho más ajustada. El curso pasado, sin ir más lejos, la Cultural Leonesa se lo arrebató a la Ponferradina gracias al average particular, pues ambos igualaron a 65 puntos. En el otro grupo, el Ceuta superó por un solo un partido al Murcia (67 puntos frente a 64). Hace tres años, hubo otros dos epílogos de photo finish, como el del duelo Ferrol-Alcorcón que se decantó del lado de los primeros (75-74) o el del Amorebieta contra el Eldense (ambos empatados a 69 y con idéntico número de triunfos, un total de 19).

Aunque es pronto para lanzar las campanas al vuelo, la trayectoria del representativo ya es vista por sus oponentes como la de un Castellón o un Racing. Equipos hechos con grandes presupuestos y apoyados por grandes aficiones que opositan al ascenso con fiereza desde la primera jornada, sin hacer apenas concesiones. De momento, la progresión de los blanquiazules invita al optimismo. Nueve puntos de otros nueve posibles, pero además conseguidos con la portería a cero. También los antecedentes remarcan que es crucial encajar poco. En este sentido resulta ejemplar el camino que escogió el curso pasado la Real Sociedad B, que ascendió en los playoff. Durante la liga regular, el filial txuri urdin recibió solo 33 goles. Menos de uno por partido.

Pero en realidad en el Tenerife piensan que su único rival puede ser la propia ansiedad. Así que prefieren ir partido a partido, fijarse solo objetivos cortoplacistas y no correr demasiado. Eso sí, desde la certidumbre de que los números marcan el objetivo en unas 20 victorias (a la Cultural le bastaron 18 y al Ceuta, 17). Y que el campeonato el año del último ascenso blanquiazul estuvo en Segunda B permaneció invicto hasta la decimocuarta jornada y se alzó con el campeonato con un total de 73 puntos, suficientes para dejar atrás al aspirante Leganés.