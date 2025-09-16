CaixaBank renueva como patrocinador y socio financiero del CD Tenerife

CaixaBank ha presentado la renovación del acuerdo con el CD Tenerife como patrocinador oficial del club y socio financiero esta nueva temporada de nuevos retos centrada en regresar al fútbol profesional.

Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, y Felipe Miñambres, presidente del Club Deportivo Tenerife, han confirmado el acuerdo en un encuentro celebrado en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de la capital tinerfeña.

El histórico apoyo de CaixaBank al club establece un marco de colaboración en el ámbito financiero, como la emisión, por parte de CaixaBank, de tarjetas bancarias para los abonados, socios y simpatizantes, dotadas de todas las ventajas asociadas a las tarjetas Visa contactless y personalizadas con los colores y el escudo oficial. Al mismo tiempo, estas tarjetas permitirán a los usuarios participar en iniciativas exclusivas como partidos de clientes en las instalaciones oficiales del club, como si de un jugador profesional se tratara, así como experiencias Escort Kids para los más pequeños.

Como socio financiero, CaixaBank también impulsará jornadas de educación financiera con toda la plantilla y cuerpo técnico del primer equipo para abordar la importancia de la formación, la planificación y el asesoramiento financiero en la gestión de sus ahorros e inversión.

Asimismo, CaixaBank y el CD Tenerife organizarán conjuntamente acciones dirigidas a los aficionados, como encuentros Meet & greet con jugadores del primer equipo y la activación de sorteos y promociones a través de los canales de comunicación oficiales del club.