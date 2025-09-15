Los 'olvidados' de Álvaro Cervera: tres jugadores del Tenerife que todavía no han jugado ni un solo minuto

Apenas han transcurrido los primeros 270 minutos de la temporada para el CD Tenerife –un buen puñado más si se tienen en cuenta los tiempos añadidos–, pero no es pronto para ir encontrando un hilo conductor en las decisiones de Álvaro Cervera. Mientras que Anthony Landázuri sigue siendo el único futbolista de campo que lo ha jugado todo (mantiene esa condición ya desde la segunda jornada), son varios los casos de futbolistas que, o bien no han contado para el preparador, o bien su protagonismo se encuentra por ahora lejos de las expectativas.

Maikel Mesa

El del lagunero Maikel Mesa sigue siendo un 'expediente X'. Claro está que su salida frustrada en las últimas horas del mercado de verano –el club era partidario de que saliera, pero el futbolista desechó ofertas de Segunda porque insiste en ser feliz en el Tenerife– condicionó su ausencia en la primera convocatoria del curso. Maikel no viajó a Guadalajara porque a Cervera se le informó de que podía marcharse traspasado y se prefirió apartarlo de la lista. Desde entonces, cero minutos. Calentó ante el Mérida, pero no jugó, y en Pasarón tampoco participó. Llegó el pasado verano y fue el gran fichaje estival del representativo. Fue titular en los cuatro primeros partidos de la temporada de la mano de Óscar Cano y, a partir de entonces, su protagonismo aminoró considerablemente. Pepe Mel, primero, y Álvaro Cervera, después, prefirieron a Yussi Diarra como tercer centrocampista y solo el mal momento de forma de Ángel y Enric Gallego le permitieron acabar sumando minutos de calidad, siempre en la posición de delantero centro. Las dos últimas semanas ponen de manifiesto su actual rol en la plantilla: cuenta, pero no es importante y, por ahora, no ha disputado ni un solo minuto.

Jeremy Jorge

Menos ruidoso que el de Maikel Mesa, el caso del grancanario Jeremy Jorge es todavía más complicado para el jugador. Aterrizado este verano procedente del Getafe B, el extremo no ha sido incluido en ninguna lista de convocados. No viajó a Guadalajara y tampoco a Pontevedra en dos desplazamientos de 20 futbolistas, y tampoco se sentó en el banquillo en la tarde del Tenerife-Mérida. Esa tarde de domingo, de hecho, fue el único descarte por decisión técnica. Cervera dijo de él, hace unos días, que no le faltaba «nada». Entonces, ¿qué puede hacer para convencerle? Su condición de Sub 21 pone de manifiesto que es una apuesta de club condicionada por el reglamento de Primera Federación, que permite un máximo de 18 fichas sénior por plantilla.

Jeremy Jorge, en la Ciudad Deportiva. / CD Tenerife

Balde

También rezagado como Jeremy, aunque al menos sí presente en una lista, está Mahamadou Balde. Lo internacional de su fichaje –llegó procedente del segundo equipo de la Lazio, con la que había llegado a debutar en Europa League y disputado minutos junto al tinerfeño Pedro– catapultó las expectativas en un joven de excelentes condiciones físicas que apuntaba a casar a la perfección con el estilo de Cervera: futbolista fuerte, potente, con recorrido por banda y gol. No ha sido así. En pretemporada se le vio algo desconectado y, aunque se acomodó en el banquillo del Heliodoro en la segunda jornada, no ha viajado de blanquiazul y tampoco ha jugado. Cervera no esperará por él.

Cris Montes

Cris Montes, es el único de la lista que sí ha jugado. Su situación es extraña. Es una apuesta de Manu Guill, que lo tuvo en el Eldense y está llamado a ser importante, pero no parece agradar a Cervera. Llegó tarde a la pretemporada, solo jugó unos minutos frente al Marino y no viajó a La Palma. En Guadalajara no anduvo fino cuando entró en el segundo tiempo, ante el Mérida no jugó y a Pontevedra ni siquiera viajó. Le toca convencer al míster.