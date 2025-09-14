tercera división | 2ª jornada
Primer triunfo del ‘C’ en la nueva categoría
El segundo filial del Tenerife se impone al Mensajero en la Ciudad Deportiva gracias a un gol en propia meta del rojinegro Celihueta
El Tenerife C sumó su primer triunfo en un choque parejo frente al Mensajero. El partido transcurrió con dominio alterno y llegadas en ambos lados, aunque con algo más de sensación de peligro por parte del cuadro palmero. Pese a ello, un remate de Manu Montero desviado ligeramente por Celihueta decantó la balanza hacia el bando blanquiazul a la hora de juego.
La primera clara la tuvo Jony con un lanzamiento desde la frontal que obligó a Hormiga a despejar con dificultades, mientras que la réplica la tuvo Leo disparando alto desde el borde del área.
David Grande remató fuera un saque de esquina, Padilla atrapó por bajo un tiro de John Kelly desde la frontal, y la más clara la tuvo Grande al cabecear ligeramente desviado un centro de Michael.
Al regreso de vestuarios, el cuadro palmero se mostró ligeramente superior. Pese a ello, recién cumplida la hora, el recién incorporado Nehuen recogió un servicio raso al área y cedió atrás para que Manu Montero, quien también se acababa de incorporar, colocase el balón junto al poste, ayudado por el desvío de Celihueta.
A raíz del 1-0, el Tenerife C se mostró cómodo y Nehuen rozó el segundo gol al rematar alto escorado a la izquierda y golpear más tarde al lateral de la red. n
