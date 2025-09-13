El Pontevedra pone a prueba la fiabilidad del Tenerife

El CD Tenerife demostró en los encuentros en Guadalajara (0-2) y en el Heliodoro ante el Mérida (3-0) que ha entrado en Primera RFEF sabiendo qué hacer y cumpliendo con lo previsto por su condición de favorito a conquistar el ascenso. En los dos encuentros combinó solvencia y pegada para ganar con autoridad: cinco goles a favor y ninguno en contra. Pero no se trata solo de empezar bien, sino de sostener ese nivel. Para los blanquiazules, recibidos como el rival a batir y el equipo grande de la categoría en cualquier campo, cada partido representa un control de fiabilidad, una prueba de la que solo se espera el mejor resultado.

Es lo que toca este sábado en Pasarón (17:15), donde la teoría se atreve a pronosticar un triunfo visitante; más que nada por la aparente diferencia de potencial, por objetivos, por la procedencia de un equipo local que la campaña pasada competía en Segunda RFEF... Otra cosa es lo que pase en el campo. Y ahí, al Pontevedra tampoco le van mal las cosas. Si bien comenzó con un empate en casa ante el Cacereño (1-1) con un gol del portero Raúl Marqueta a la desesperada en el minuto 98, avisó que va en serio con un 0-1 en el estadio de uno de los equipos llamados a moverse por la parte alta de la tabla, la Ponferradina –Marqueta atajó un penalti–.

La realidad de la recién nacida clasificación refleja incluso que la escuadra gallega tiene la ocasión de discutirle el liderato al Tenerife: la separación es de dos puntos.

Un rival fuerte en su campo

Algo debe tener el Pontevedra para llevar casi un año sin perder en campo propio, –la última vez, un 0-1 con el Marino de Luanco en octubre de 2024–, donde se está mostrando como un hueso duro de roer, heredando la fama que se agenció durante la década de los 60, en la que llegó a competir seis temporadas en Primera División, las únicas de su historia. Pero eran otros tiempos, otro fútbol e incluso otro estadio, el antiguo Pasarón.

Sin Marc Mateu ni Fabricio

El Tenerife, ajeno a los adornos, va a lo suyo, con la seguridad de tener claro que maneja argumentos suficientes para seguir avanzando hacia su única meta. El fin justificará los medios. En este caso, con indicios de que Álvaro Cervera no tocará lo que le ha funcionado, es decir, una alineación que, más o menos, ya tiene su base, incluyendo la presencia de dos delanteros del mismo perfil, Jesús de Miguel y Enric Gallego, los ejecutores de la victoria ante el Mérida con un doblete y un gol. En otras líneas, ni siquiera la baja de Marc Mateu por un esguince de tobillo trastoca los planes. El lateral zurdo causó baja el domingo pasado y fue relevado con acierto por Zoilo.

Tampoco será un problema la nula participación de Fabricio en los entrenamientos de esta semana por unas molestias musculares. Y menos con la inclusión en la convocatoria –no la publicó el Tenerife–, por segunda semana consecutiva, del último en llegar a la plantilla, Javi Pérez. En cualquier caso, la sala de mandos tiene a dos operarios fijos, a Juanjo y a un Aitor que en la víspera cumplió 41 años.