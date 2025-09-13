Jairo Izquierdo: «En enero, mi intención era la de volver al CD Tenerife»

Empieza en Chipre una nueva etapa para usted, la primera en el extranjero. ¿Cómo se da este cambio de aires en este punto de su carrera?

Se da la circunstancia de que surge el interés de un equipo donde hay bastantes españoles, tanto en el cuadro técnico como en la plantilla, y que además está haciendo las cosas bien. La oportunidad viene en un momento de mi carrera donde ya me había planteado en alguna ocasión salir de España y la verdad es que considero que es el momento perfecto para hacerlo. Llego en una edad que suele irle bien a los españoles que se han venido aquí a Chipre, y el primer objetivo es disfrutarlo, a ver qué tal sale.

Murcia, Melilla, Cádiz, Cartagena, Girona… ¿De qué etapa de su carrera se siente más orgulloso?

Creo que al final todas las etapas en el fútbol son bonitas. Cuando voy a Murcia o a Melilla soy aún muy joven. Era la primera vez que salía de casa, primero para ir al Real Murcia y luego a préstamo a Melilla. Guardo recuerdos muy buenos de aquellas dos etapas. Cádiz es una etapa más de consolidación a nivel profesional, que al final fue muy importante para mí y me hizo crecer mucho. En Girona, las dos veces fueron buenas, una de ellas con el ascenso incluido. Y al Cartagena también le tengo mucho cariño. La verdad es que me quedo con todas porque de todas tengo grandes recuerdos y muy buenas experiencias.

Nosotros le recordamos aún en el CD Tenerife, siendo un canterano recién llegado al primer equipo. Ahí todavía supongo que tendría dudas en el camino hacia su gran objetivo, que siempre fue llegar a ser futbolista profesional. ¿Feliz de haberlo conseguido?

Sí, sí, estoy muy feliz y orgulloso por ello. Por haber jugado en campos preciosos, con aficiones increíbles, en escenarios y competiciones de gran nivel y en ocasiones contra futbolistas de primer nivel mundial. Era el sueño que yo creo que todo niño tiene desde muy temprana edad, en mi caso desde los seis o siete añitos. Pero vas subiendo escalones, vas cumpliendo años y te vas dando cuenta de que cada vez lo tienes más cerca y que puedes atraparlo. No sé si era una obsesión, una aspiración o qué, pero estoy contentísimo y muy feliz de haberlo conseguido.

¿Qué entrenadores le han marcado más?

Yo creo que de todos los entrenadores sacas cosas y te quedan recuerdos, vivencias y cosas importantes porque de todos vas aprendiendo. Pero yo creo que uno de los que más me ha influido puede ser Cervera. Primero, porque fue el primer entrenador que tuve en Cádiz. Fue el míster que me enseñó a competir de verdad a nivel profesional y siempre le voy a estar agradecido por eso, porque enseñaba y transmitía unos valores de equipo. Es decir, que al final era más importante lo que hacías para el grupo que todo lo demás. Luego creo que Michel a nivel de fútbol, en lo táctico, creo que es muy bueno y me marcó mucho también. De hecho, con él se produjo en mí un cambio de posición cuando empecé a jugar de carrilero y me vino muy bien, la verdad que también le estoy agradecido. Es un grandísimo entrenador, creo que lo está demostrando y lo va a demostrar todavía más. Y otro al que mencionaría es Eder Sarabia, que al final estuve solo seis meses, pero sí que tengo experiencias muy gratas de aquel tiempo en el Elche. Tiene unas ideas muy buenas y además las sabe llevar a cabo.

Ahora que menciona a Cervera, ¿cree que conseguirá otra vez ascender con el Tenerife al primer intento?

Pues a ver, es pronto para decir si subirá o no, pero sí que creo que tiene mucha confianza y fe en todo lo que hace. Tiene una plantilla muy buena, con bastantes variables y distintas opciones a la hora de poder hacer daño a los rivales. Si tuviera que apostar por él, obviamente lo haría plenamente. De verdad pienso que lo puede lograr. ¿Que será difícil? Por supuesto, pero creo que si hay un entrenador que puede conseguirlo es él, obviamente.

¿Qué le ha dado a Jairo el fútbol profesional?

Yo creo que el fútbol a nivel profesional aporta muchas cosas. De hecho, creo que lo primero que le aporta a una persona joven es un nivel de madurez brutal porque al final con 18 años puedes estar compartiendo vestuario con personas de 35 ó 36. Al final, eso te curte. La convivencia con otros te enriquece; te dan consejos, te suman y te dicen cosas que, a la larga, te das cuenta de que al 90 o 95% tenían razón en todo. Y antes que eso, lo más importante que me ha dado el fútbol es a mi familia. El año que voy cedido a Murcia es cuando conozco a mi mujer y al final pues mira, tengo dos niñas ya, así que a mí el fútbol me ha dado mucho más que una estabilidad o un salario. También amigos, muchos amigos, y experiencias muy bonitas, así que solo puedo estar agradecido y contento por todo lo que me ha dado. Seguro que me dará todavía más.

¿Qué le faltó para cuajar en su primera etapa en el Tenerife?

Al final cada jugador necesita de un contexto para progresar y de unas condiciones para hacerlo. Quizá yo no estaba lo suficientemente maduro para hacer las cosas bien. Ojalá hubiera triunfado y hubiera hecho grandes cosas, pero no se dio así.

No sé si tiene la espinita de o haber regresado nunca a Tenerife y al Tenerife, ¿hubo alguna opción real de volver a casa la temporada pasada?

La opción de volver en enero sí que estuvo ahí, de hecho al llegar Cervera con más fuerza todavía. Al final tengo mucha confianza en él y en todo lo que hace y trabaja. Sí que fue real el interés, pero al final había varios impedimentos contractuales con el Cartagena que no se pudieron resolver. De hecho, cuando salgo en enero al cierre del mercado es porque el Elche paga la cláusula y ahí ya el Cartagena no puede hacer nada; pero si no hubiese sido así, yo tampoco hubiera salido a Elche. Entonces te digo, sí que hubo intención real. Yo estaba con la idea de ir y ayudar, además convencido de que Cervera iba a lograr el milagro de la salvación. Al final por varias, o mejor dicho, por muchas decisiones arbitrales en los momentos puntuales no lo consiguió, pero creo que hizo un trabajo muy bueno con el equipo, sinceramente.

¿Cree que este viaje a Chipre es con billete de ida y vuelta? Es decir, ¿está en su cabeza la opción de un regreso a España?

Yo he venido con la idea de estar aquí un tiempo, de hecho es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, están en Conference League, también es una oportunidad para jugar Europa, que al final nunca lo he vivido. De momento la intención mía es dar el máximo rendimiento aquí y ya se verá después. Por supuesto que volveré en algún momento a España, aunque hablar ahora de lo que puede pasar en dos años es soñar, por así decirlo, pero de momento sí, esa es la intención; a Tenerife no lo sé la verdad, pero a España seguro. Lo que ocurre es que el fútbol es un deporte imprevisible. Hace no mucho que estaba renovando con el Cartagena con la idea de permanecer mucho tiempo;y luego se da la salida al Elche, y ahora estoy en Chipre. Así que no sabría decirte con total seguridad.

Y ahora que está haciendo balance de todo lo que deja atrás, ¿cuál diría que ha sido su momento más feliz y el más duro?

Hay muchos, afortunadamente. El primer ascenso que consigo en mi carrera es con el Extremadura. La verdad es que fue un año raro, complicado, que al final acabamos subiendo después de las tres rondas eliminatorias. Lo recuerdo como una alegría inmensa por el gran grupo que había. Primero porque nos metimos ahí de milagro y luego porque fue una barbaridad la forma de culminar el camino. Otro ascenso especial fue el de Girona, porque a Primera no había subido nunca. Como momento más duro, el quedarte a las puertas de ascender, las lágrimas y la frustración por no haberlo conseguido. Ese año nos costó arrancar y nos quedamos a un paso.