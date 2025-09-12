Apenas lleva disputadas dos jornadas fuera del fútbol profesional y el CD Tenerife ya sufre las incomodidades propias de participar de una liga en la que muchas veces se improvisa o se toman decisiones contradictorias. Una de ellas tiene que ver con los horarios de los partidos, que se publican casi siempre de forma tardía. En el caso del duelo de la próxima semana ante el Ourense, además, se da la circunstancia adicional de que se rectificó el elegido en un principio (17:15) y el representativo finalmente tendrá que disputar este partido en casa por la mañana (11:00).

Al Tenerife le incomoda jugar por las mañanas

«Nos han llamado [desde la organización de la Primera RFEF] para pedirnos disculpas por este cambio, que tiene ver con la disponibilidad de vuelos para el equipo visitante. La otra hora nos venía muy bien, pero nos ha tocado jugar por la mañana. Sea cual sea el momento en que te toque competir, habrá que hacer un buen partido. La incomodidad es más bien para nuestros aficionados, porque tradicionalmente se produce menos afluencia a nuestro estadio», indicó Felipe Miñambres, presidente del club.

«Nuestro abonado está más acostumbrado a un horario de tarde, pero ya no se puede hacer nada. Toca adaptarse; a algunos les vendrá bien y a otros peor, pero en lo histórico nos viene mucho mejor la franja vespertina», añadió el dirigente blanquiazul, quien hizo estas declaraciones en el transcurso de su visita institucional a la presidenta del Parlamento. Además, aprovechó para anunciar a los seguidores del representativo que el horario del duelo ante el Ourense es casi excepcional. «Por tema televisivo nos tocará más veces por la tarde», confirmó.

Respecto al rendimiento del grupo en las jornadas inaugurales, no ocultó su entusiasmo. «Estamos contentos», resumió. «Las victorias dan tranquilidad y confianza; ojalá podamos mantener este estado en lo futbolístico y se nos dé bien también el partido en Pontevedra, que tendrá lugar en un estadio siempre complicado», dijo de la visita a Pasarón.

A renglón seguido, se refirió a la feliz coincidencia de que han sido dos jugadores blanquiazules los que se han impuesto en las votaciones a MVP –mejor futbolista de la jornada en los dos grupos– de la categoría de bronce, primero Juanjo Sánchez y luego De Miguel. «Lo más importante es que ganamos, que tenemos seis puntos, y eso es también consecuencia de tener buenos jugadores, que además están en un contexto como el CD Tenerife, con una visibilidad mayor. Nos alegramos, pero lo que más nos llena es tener los seis puntos en el casillero», subrayó. En este sentido, hizo referencia Miñambres a que, al contar con una masa social inmensa alrededor, militar en el representativo se convierte en una ventaja para que sus futbolistas sean los que se impongan en las votaciones semanales.

Abonados

Con casi 14.000 afiliados y la campaña oficial de adhesiones definitivamente cerrada, Miñambres quiso testimoniar su «gratitud absoluta» a todos los que se han sumado al proyecto en un momento complicado para la entidad.

«La cifra final de abonados produce mucha alegría. No por repetirlo, nuestro mensajes de agradecimiento deja de tener valor. Además, hay mucha gente que ha ido comprando su entrada y sumándose de esta manera al partido contra el Mérida. Cada uno se une al club de la forma que considera; y esperamos que si hacemos un buen partido en Pasarón, haya otra fiesta más en el Heliodoro dentro de solo algunos días». Las perspectivas son halagüeñas. n