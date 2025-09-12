Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Felipe Miñambres, presidente del Tenerife, elige su once ideal del equipo blanquiazul: ¿con cuál te quedas?

Recordar un once ideal es también una manera de mirar al espejo: recordar qué futbolistas han personificado ese carácter competitivo… y qué tipo de equipo quiere ser este club en la recta final

Alineación del CD Tenerife en la temporada 94-95

Alineación del CD Tenerife en la temporada 94-95 / ED

Jaime Pérez

Santa Cruz de Tenerife

La Primera RFEF no perdona: viajes largos, campos muy distintos entre sí y una tabla comprimida en la que dos victorias te meten en playoff y dos tropiezos te empujan a mirar abajo. El CD Tenerife llega con una idea reconocible y una mezcla de veteranos con jerarquía y jóvenes que piden paso.

En este contexto, recordar un once ideal es también una manera de mirar al espejo: recordar qué futbolistas han personificado ese carácter competitivo… y qué tipo de equipo quiere ser este club en la recta final.

En esa línea el presidente y exjugador del representativo, Felipe Miñambres, ha jugado en redes sociales en Las voces del Tete, a algo que a todos nos encanta: elegir su once ideal del Tenerife formado solo por futbolistas con los que compartió vestuario. El resultado es una alineación muy noventera, pura identidad blanquiazul.

Su once, uno a uno

Portero — Marcelo Ojeda

Arquero argentino de reflejos felinos y mano firme en los centros. Fue sostén en tardes de sufrimiento, decisivo en el mano a mano y figura en noches europeas: cinco temporadas de alto nivel bajo palos en el Heliodoro.

Lateral derecho — Carlos Aguilera

Llegó cedido desde el Atlético y dio un rendimiento excelso como lateral. Potencia, ida y vuelta y un poso de internacional absoluto que se notaba cada fin de semana. La idla no le ha olvidado.

Central — Antonio Mata

Jerarquía silenciosa y un gol eterno: el tiro libre al Brøndby en el 119’ que metió al Tenerife en semifinales de la UEFA 96/97. Puro carácter competitivo.

Central — César Gómez

Rocoso, ganador de duelos y símbolo de la consolidación del equipo en Primera y de las clasificaciones europeas antes de su salto a la Roma. Ronaldo aun se acuerda de él.

Lateral izquierdo — Percy Olivares

Internacional peruano, vertical, con zancada y centro tenso. Dio vuelo al carril zurdo en mitad de los 90.

Mediocentro — Fernando Redondo

Elegancia y magnetismo. Organizó al Tenerife con una autoridad serena que luego vería todo el mundo en el Real Madrid y en la selección argentina.

Interior — Chano

Regularidad ejemplar: presencia, llegada y sacrificio durante ocho temporadas. Un “todocampista” que explicaba el tono del equipo. Inolvidable.

Extremo — Quique Estebaranz

Ruptura, diagonales y goles de los que cambian ligas. Su etapa en la isla dejó acciones decisivas y la llamadadel Barça y de la selección. El favorito de este redactor.

Mediapunta — Felipe (Miñambres)

Mediapunta solvente y creativo, con último pase y gol. Ídolo de la “década prodigiosa” y hoy máximo dirigente del club: el hilo directo entre aquel vestuario y el despacho presidencial.

Delantero — Juan Antonio Pizzi

Goleador total. Referencia, juego de espaldas y una Bota de Oro (1995/96) con la blanquiazul que aún se pronuncia con respeto. Un crack.

Delantero — Roy Makaay

Desmarque letal y definición quirúrgica. Creció en la isla y explotó luego en Dépor y Bayern, pero su arrancada se afinó en el Heliodoro. Metió cuatro goles en su primer partido en la isla.

Esa alineación destila una idea: personalidad, técnica y carácter competitivo. Muchos otros nombres podrían entrar en el debate, pero la gracia del once es que habla de un tiempo y de un estilo que marcaron al club… y al propio presidente.

¿Con cuál te quedas tú? ¿Cambiarías a alguien, moverías el dibujo, meterías un comodín de tu infancia?

TEMAS

