Álvaro Cervera: "Ahora mismo no pensamos que ningún partido sea clave"

Álvaro Cervera no tiene prisa. Ni la siente, ni quiere transmitírsela a sus futbolistas de cara a la salida de este domingo a Pontevedra. “Ahora mismo no pensamos que ningún partido sea clave. Más adelante, puede ser que sí, pero este lo vemos como un partido más”, advirtió sala de prensa. El mensaje de calma es más hacia fuera que hacia dentro porque, si la plantilla es “buena futbolísticamente”, en lo personal gusta “aún más” al técnico. “No son de mirar mucho atrás y están entregados”.

En Pasarón, donde causará baja el lateral izquierdo Marc Mateu, tocará lidiar con un escenario “complicado” porque “todos los partidos fuera de casa lo son”. “El Pontevedra es un equipo con un pasado y un estadio importante y que viene de cosechar con una buena victoria en un campo complicado. Parece que van a estar arriba”. Sin Mateu, que “no llega” porque el esguince que sufre no es tan leve como parecía inicialmente, la duda pasa por Fabiricio. El centrocampista, según explicó el técnico, arrastra molestias y no pudo trabajar con el grupo hasta este viernes. La convocatoria, en todo caso, no está decidida porque el equipo viaja a Galicia este sábado y “en los entrenamientos siempre pasan cosas”.

Dudas en las bandas

Si bien el preparador lo tendrá fácil para designar un lateral zurdo al solo disponer de Zoilo para esa demarcación, será otra vez en los costados donde más complicado lo tenga. "El primer día jugó Dani y marcó gol. Luego jugó Alassan que nos ofrece cosas diferentes. También pueden jugar Noel o Cris Montes. Dependiendo de lo que necesite cada día apostaré por uno u otro, tenemos la posición muy bien cubierta", expuso Cervera sobre las alternativas en el perfil derecho. En el izquierdo, el más rezagado de salida está siendo Jeremy Jorge, que todavía no ha sido convocado (el único de toda la plantilla). Al grancanario, dice su míster, “no le está faltando nada en concreto”.

Sí están participando, y mucho, los dos futbolistas más veteranos de la plantilla: Enric Gallego y Aitor Sanz. El barcelonés celebra este semana su 39 cumpleaños y el primer capitán su número 41. A medio plazo, habrá que cuidar sus minutos. "Sabemos que tenemos una plantilla con años. Tenemos 5-6 futbolistas con una edad avanzada, pero en el fútbol hoy se juega hasta mucho más tarde. Ahora mismo están muy bien, pero sabemos que habrá un momento de la temporada que vamos a tener en cuenta los minutos y los kilómetros hechos para que mantengan ese estado de forma", confesó Cervera al ser cuestionado por dos de sus futbolistas fetiches.

Dani Fernández en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / C.D.T.

Portería a cero

En todo caso, y al margen de las individualidades, Cervera celebra lo “bueno” que es “no haber encajado y marcado en los dos partidos”. “Tenemos que seguir así, siempre hay que mejorar, pero seguir en la misma línea. El equipo tiene que seguir en el mismo punto físico, que está corriendo mucho”, advierte orgulloso el técnico a pesar de que, frente al Mérida, a los suyos les costó encontrar su sitio en el campo porque, jugando con dos delanteros, Enric y De Miguel, “es una posibilidad que tengas inferioridad en el centro del campo” cuando el rival junte a tres futbolistas en esa zona (teniendo dos el Tenerife). "Cuando pase trataremos de solucionarlo, pero jugar así nos está viniendo bien. De momento, no vamos a cambiar el sistema porque está funcionando, y lo que funciona no hay que cambiar mucho".

Con una conversación todavía pendiente con Maikel Mesa tras la no salida del lagunero (se “cruzarán” en algún momento y hablarán “sin ningún problema”), el técnico no mira más allá del duelo de la tercera jornada. Tanto es así, que aseguró desconocer el nuevo horario del duelo contra el Ourense del próximo fin de semana (pasó de las 17:17 a las 11:00 del domingo día 21). Al ser informado al respecto, valoró la nueva ubicación como “rara”, aunque comprendió los motivos del rival para solicitar la modificación. “Ahora nosotros tenemos que hacer dos noches fuera y es complicado, el Ourense habrá preferido ahorrarse esa noche. Tendremos que hablar con el nutricionista y ver cómo adaptarnos al horario de mañana”.

Diocou, 'fichaje fantasma'

La anécdota de su comparecencia (o quizá no tanto), la dejó Cervera al ser cuestionado por Baba Diocou, futbolista fichado por el Tenerife este mismo verano y cedido sobre la marcha al Arenas de Gexto. Lo curioso de aquel movimiento es que fue el propio Arenas quien, al informar de la llegada de su nuevo futbolista, hizo saber públicamente que llegaba a préstamo desde el Tenerife. El representativo no había anunciado su incorporación, ni lo ha hecho hasta ahora. Cervera se río al asegurar que él tampoco fue informado de la operación y que se enteró con la temporada empezada, cuando estaba repasando los goles de la primera jornada y se sorprendió al ver al tanto de Baba al Arenteiro. "Estábamos viendo los partidos de la jornada y vi el golazo, y me dijeron que era nuestro. Que había sido cosa de última hora y no había podido llegar por un tema de fichas y demás".