Suso Santana: 'Acortamos la distancia con Las Palmas y queremos seguir haciéndolo'

La División de Honor está de vuelta. La competición más ilustre del fútbol juvenil en el Archipiélago echa a rodar este sábado con la celebración íntegra de la primera jornada, a excepción del choque entre Las Palmas y La Oliva, que se reserva para el domingo. Ocasión para que las joyas del fútbol canario terminen de afinar su talento antes de intentar dar el salto definitivo a la categoría regional.

Impresiones que resultan halagüeñas las que deja el CD Tenerife de Suso Santana tras una pretemporada prometedora. La victoria frente al juvenil nacional de la UD Las Palmas en el Torneo Villa de Adeje, sumada a la notable reducción de una desventaja histórica —que en campañas recientes oscilaba entre los 20 y 30 puntos— hasta dejarla en solo nueve la temporada pasada, son credenciales de peso. Pocos argumentos hay más consistentes para desafiar un reinado amarillo casi absolutista (de los últimos 21 campeonatos de División de Honor, el filial grancanario ha conquistado 18). Suso y su equipo se miden a un reto más que engorroso que arranca este sábado, en Gran Canaria, ante un Acodetti que a punto estuvo de descender el año pasado. Acompañan al representativo blanquiazul como representantes blanquiazules Juventud Laguna, Sobradillo, Atlético Barranco Hondo y el recién ascendido CD Marino.

A punto de empezar su tercera liga al frente del juvenil, ¿los nervios siguen siendo los mismos?

Sí. Tercera temporada, pero los nervios siempre son los mismos. La verdad es que no van a menos, sino que te mantienen, y eso es importante. Porque al final es que te gusta, que lo vives de una forma diferente. Y la verdad que contento con la pretemporada que hemos hecho, con el grupo que hemos formado y, bueno, después ya ver hasta dónde podemos llegar.

Viaje a Gran Canaria para comenzar contra el Acodetti, un campo donde se ganó bien el año pasado, ¿qué espera del debut?

Es un campo muy complicado. El año pasado, es cierto que ganamos en la última jornada, lo que nos permitió entrar en Copa de Campeones. Pero, bueno, este año es un equipo nuevo. Yo creo que se han reforzado muy bien, mucho mejor que el año pasado, y va a ser un rival muy complicado, como casi todos los de esta categoría, y más jugando en su casa. Lo afrontamos con ganas, con ilusión. Hemos trabajado bien durante toda la pretemporada y llegamos a esta semana de competición bastante bien.

¿Qué tal la pretemporada?

Muy bien. Al final empiezas otra vez con jugadores casi todos nuevos. Del año pasado solo se han quedado tres, y este año tenemos plantilla prácticamente nueva. Tenemos chicos de primero, segundo y tercer año. Encantado, porque los que están lo están haciendo bien, han entendido lo que queremos y estoy feliz por el grupo por eso. Han cogido muy rápido la idea, la pretemporada ha sido buena, contra rivales exigentes, y hemos dado la talla.

¿Cómo será el Juvenil este curso?

Queremos ser un equipo dominador y que presione alto. Han cogido muy bien lo que queremos. Después, cada partido te pone dificultades, pero tenemos claro a lo que queremos jugar y qué es lo que podemos dar estando a nuestro nivel. Es cierto que habrá partidos en los que no puedas dar tu cien por cien, pero sí queremos acercarnos a la perfección, sabiendo que es complicado.

¿Puede ser la temporada del golpe en la mesa ante Las Palmas?

Esperemos. Al final, este es el tercer año que empezamos y llevamos dos acortando la distancia con respecto a esos años anteriores, y yo creo que se ha notado. El primer año ya redujimos un poco esa diferencia; el año pasado conseguimos bajarla aún más en cuanto a puntos y el equipo se mete en Copa de Campeones, siendo la octava vez en la historia del juvenil que lo logra. Sale Aarón al primer equipo y se ve que el trabajo que estamos haciendo está dando sus frutos. Queremos seguir dando pasos, pero que sean firmes, y esperemos este año competirle como ya hicimos la temporada pasada y seguir acortando esa distancia que se ha ido incrementando durante años.

Hay argumentos para pensar que este puede ser el año.

Sí, el argumento es el trabajo que llevamos haciendo durante dos años, y este tercero también. Pero, como te digo, al final cada año es un equipo nuevo. Aun así, estamos encantados, porque creo que estamos haciendo las cosas bastante bien: formando a los jugadores, acortando esa distancia que durante años era de 30 o 20 puntos. El año pasado, es cierto que se va a nueve; perdemos solo tres partidos de liga, dos contra ellos y uno contra la Oliva. Hicimos una puntuación que en cualquier otra liga te da para ser campeón. Vamos a Copa de Campeones después de muchísimos años, sube Aarón, lo vendes por 1.2 o 1.4 millones, y quieras o no, se nota que ya no hay tanta diferencia en ese salto del juvenil al primer equipo. Y eso es porque se está trabajando bien en la cantera.

Lo del Villa de Adeje –victoria por 2-1 ante los amarillos– también fue un aviso, ¿no?

Sí, pero bueno, la pretemporada es para probar cosas. La temporada anterior me ganan los tres primeros partidos y el equipo, yo creo que después, en la segunda vuelta, responde. Y bueno, tenemos que seguir acortando esa distancia, que ellos se vayan sintiendo cada vez más incómodos y, sobre todo, formando jugadores para que, cuando los necesiten el C, el B o el primer equipo, puedan tirar de ellos y no se note esa diferencia.

Viendo los resultados del año pasado y los chicos que han subido, da la sensación de que aún falta reconocimiento, ¿no?

Desde fuera no creo que se valore el trabajo que estamos haciendo, pero creo que el club sí lo valora. Estoy seguro de que lo valora, porque está viendo que se están haciendo bien las cosas. Sube Dani el año pasado, Montero también sube y va a la selección española. Dani también va a la selección española, Montero hace una segunda vuelta espectacular, mete 16 goles. Aarón se afianza en el primer equipo y lo puedes vender después de mucho tiempo sin vender jugadores. Yo creo que la cantera está dando sus frutos. Es algo que se debería valorar.

¿Y al primer equipo cómo lo ve?

Lo veo bien. Tiene al mejor entrenador que podíamos tener en el club. Tanto él como su segundo, Rober, a quienes les tengo mucho cariño, sé lo que pueden dar. Creo que son las personas indicadas para devolver al club a donde se merece. El año pasado, Álvaro llegó en una situación muy complicada. Todos pensábamos que en diciembre estaríamos descendidos, y al final estuvimos peleando ahí. Y este año hemos empezado bastante bien. Creo que la gente está ilusionada y tenemos que seguir así, porque hay que devolver al club, como mínimo, a Segunda División.

Uno de los suyos fue nombre propio en la primera jornada: Dani Fernández, con titularidad y gol.

Es lo que he dicho siempre. Tenemos cantera y lo único que hay que hacer es darles la oportunidad. Ha venido Álvaro, que es una persona que apuesta por la cantera y no le tiembla el pulso a la hora de ponerlos. Nosotros, como entrenadores de la base, solo tenemos que prepararlos lo mejor posible para que, cuando estén arriba, ese cambio no se note.

¿Vienen más Dani?

Tengo la suerte de contar con un equipo con talento y, bueno, vamos a seguir trabajando para pulirlos. Hay nombres como Guerra, Josito, Alfie... Te puedo decir que hay muchísimos con buenas condiciones, y lo que tenemos que hacer es prepararlos lo mejor posible.

Le quiero preguntar por Manu Montero, ya en el C y a quien se solía comparar con Dani Fernández.

Se comparan jugadores que son totalmente diferentes. Dani es un jugador con mucho talento, que todo lo hace de forma innata, y Manu tiene gol. Al final, creo que no debemos hacer comparaciones. Cada uno tiene su camino. Dani está haciendo muy bien el suyo, Manu también está haciendo muy bien el suyo. Siendo juvenil de primer año, el año pasado hizo 16 goles en Nacionales, este año está en el C y va entrando poco a poco. Cada uno a su ritmo, sin prisa. El problema ha sido que Lamine Yamal haya salido con 16 años. Lo que debemos buscar es tranquilidad, que los chicos estén preparados y que cuando lleguen al primer equipo mantengan el nivel.

¿En qué ha cambiado el Suso que llegó hace tres años?

Ha cambiado muchísimo. Con los años entrenando vas ganando experiencia, te vas curtiendo y haces más cosas, y en eso estoy. Soy una persona muy obsesionada con todo lo que hago, lo hacía cuando era futbolista y lo hago ahora como entrenador. Me gusta trabajar mucho. Lo único que quiero es seguir formándome, aprendiendo y demostrando que puedo estar ahí, y sobre todo ayudar a los chicos en todo lo que pueda.

¿Cómo se imagina su futuro?

El fútbol es muy cambiante. Lo que quiero es seguir formando a los chicos este año y, como te dije antes, intentar pelearle a Las Palmas e ir acortando esa distancia. No me marco metas a largo plazo. Me gusta el día a día, que todo vaya pasando, y en eso estamos. Esto es lo que me gusta, lo hago con mucha pasión y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, pero siempre con la misma ilusión, las mismas ganas de aprender, hacer las cosas bien y, sobre todo, ayudar a los jugadores.