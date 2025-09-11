Guill pide cordura: «También vendrán momentos difíciles»

Llamada a la mesura y a la prudencia. Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife, demandó cordura y mantener «los pies en el suelo» después de las dos jornadas inaugurales, que han situado líder al conjunto de Álvaro Cervera. Desde su conocimiento de la categoría, el alto cargo blanquiazul advirtió de que «vendrán derrotas y momentos difíciles». En este sentido, se mostró consciente de que están recibiendo un aluvión de «elogios desde fuera» que está convencido que el plantel de jugadores sí asimilará como es debido; pero a la afición sí le pidió no lanzar las campanas al vuelo.

En la presentación de Noel López, la penúltima de las previstas por el club, el arquitecto de la plantilla se mostró satisfecho del trabajo realizado. «Ha sido un mercado distinto a los que yo estaba acostumbrado. Las circunstancias mandan y veníamos de un descenso. Tocaba recomponer prácticamente todo y el número de fichajes ha sido elevado, para nada habitual; pero también hemos podido conservar cosas del año pasado, sobre todo al cuadro técnico.

Ahí, la propiedad hizo un esfuerzo importante por lograr mantener (a Cervera). Ahora tenemos una plantilla prácticamente buena y los traspasos (Luismi o Diarra) han venido bien a la economía de la institución», apuntó. De paso, reveló que el presupuesto del área deportiva se ha rebajado en torno a un 60% en relación a la campaña anterior.

«Lo más complicado era resolver situaciones de jugadores con los que no se contaba, y que económicamente eran una losa. Hemos dejado una plantilla competitiva y una buena estructura para que el corto y el medio plazo», adujo, convencido de que el Tenerife podrá contar con varios elementos del actual equipo la próxima temporada si logra el ascenso a Segunda. «Tenemos un Tenerife para disfrutar y para sufrir, pero lo más importante, para intentar conseguir el objetivo», recetó. En todo caso, subrayó que «esto acaba de comenzar» y que el camino hacia la categoría de plata «no va a ser sencillo, así que mejor que la gente no se lleve a engaño», incidió en su mensaje al entorno.

Al referirse a determinados nombres propios, volvió a abordar la compleja situación del descartado Facundo Agüero. «El el club tomó la decisión de finalmente se quedara sin licencia (para inscribir a Javi Pérez). Estamos buscando una solución en los mercados aún abiertos y, si no sale, esperaremos a diciembre para ver si le podemos dar ficha», apuntó.

A la hora de hacer balance, comentó Guill que «siempre se puede mejorar, pero se ha conseguido un poco lo que se tenía en mente». En relación al rendimiento que ya está ofreciendo Noel Pérez, una de las 14 nuevas caras del representativo, se refirió a él como delantero. «Viene desempeñando ese rol en las últimas temporadas, si bien puede jugar en ambas bandas, como hizo el pasado sábado. Es el perfil que estábamos buscando y que nos demandaba el cuadro técnico.

Ocupa ficha sub 23, va bien al espacio y lo hemos firmado en propiedad. En su día, el Real Madrid pagó una cifra importante por su traspaso; ahora, pasa a ser un activo nuestro. Su trayectoria dice mucho de él. Empezó en la cantera del Deportivo de La Coruña y de ahí pasó a Madrid, y luego estuvo cedido en Osasuna, donde completó un año marcado por las lesiones. Nosotros vimos en él un gran potencial como futbolista y muy buenas condiciones», aseveró Guill, confiado en que será un buen año para el nuevo dorsal 14.