Los fichajes del CD Tenerife que aún no han debutado

En solo dos jornadas ligueras para el CD Tenerife ya ha habido margen para que la mayoría de futbolistas fichados este verano exhiban una parte de su talento y demuestran de lo que son capaces. De Miguel ha firmado un doblete, Nacho Gil se lució en Guadalajara y luego ante el Mérida, Álvaro González ya parece el gran líder de la retaguardia y Noel López, recién llegado, ya sirvió el sábado su primera asistencia. Por no hablar del arquero Dani, que cuenta sus apariciones por porterías a cero. Ahora bien, está también la otra cara de la moneda. Excluido Facundo Agüero, que no superó la última criba y se quedó sin ficha, hay dos nuevas caras venidas en el mercado estival que aún no han tenido ni la más mínima ocasión para enfundarse la blanquiazul.

El que peores perspectivas está hallando para reividincarse es Jeremy Jorge, jugador con ficha sub 23 que irrumpió en verano por sorpresa en el catálogo de refuerzos de la dirección deportiva. Proveniente de los filiales del Getafe, su tarjeta de presentación tenía muy buena pinta. Es más, durante las últimas semanas trascendió que estaba también en la agenda del Zaragoza, de la Hypermotion, pero el Tenerife se adelantó a todos sus competidores. De momento, ni un minuto ni una convocatoria para el grancanario, que se quedó fuera de la lista para ir a Guadalajara y el sábado ante el Mérida fue el único descarte por decisión técnica.

Mientras jugadores con ficha del filial como Dani Fernández o Fran Sabina sigan en dinámica del primer equipo –y todo apunta a que va a seguir siendo así–, habrá tortas y muchos descartes, sobre todo en los partidos a domicilio, para los que el club ha decidido que viajen solo 20 futbolistas. Cuando no haya lesiones ni sanciones, los descartados serán un buen puñado. También en las citas en el Heliodoro, donde a Jeremy le tocó irse a la grada el día del victorioso debut contra el Mérida.

Vino de la Lazio

El otro que aún no ha jugado es Mahamadou Balde, que vino del equipo primavera de la Lazio y ya detectó en pretemporada que lo tendría difícil con Cervera. Hubo incluso algún partido de prueba en el que se quedó sin viajar, situación que se repitió con motivo del partido de la jornada inaugural. En la segunda fecha del campeonato sí que logró incrustar su nombre en el banquillo, pero los cambios fueron otros y se quedó otra vez a cero. Obviamente cuando se hacen tantos refuerzos como 15 es imposible que todos puedan brillar, pero de momento a ambos atacantes les toca esperar su oportunidad en una parcela del campo donde la competencia es feroz:Nacho Gil, Alassan, Dani Fernández... Hasta la fecha, todos estos nombres aparecen muy por delante de los dos hombres descartados para los primeros partidos.

Hay también otros jugadores que no han tenido mucho carrete, pero sus situaciones son distintas. Javi Pérez jugó 2 minutos el sábado, pero porque está aún falto de forma; Fabricio tuvo 20’ contra el Guadalajara, si bien sus condiciones han sido elogiadas en público por el capitán y el entrenador;y el caso de Gabri de Vuyst es excepcional. Su condición de segundo portero limitará mucho sus apariciones. La Copa sí será suya.