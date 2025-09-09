La consolidación del niño que quería ser como Eto'o

En el primer once de la temporada en casa hubo un nombre propio que con su alineación recibía premio –aunque fuese con retraso– a su gran rendimiento y trabajo de la pretemporada. Su sitio en los planes de Cervera se lo había ganado a pulso Alassan Manjam Gutiérrez (Santa Cruz de Tenerife, 2002), que ante el Guadalajara no pudo estar por lesión. El futbolista isleño hijo de padre guineano y madre canaria, cumplía así uno de los propósitos por lo que llevaba trabajando todo el verano. «Se preparó la pretemporada a consciencia, sabía que se la jugaba», revela José Rodríguez, su representante y hombre de confianza desde sus primeros años en la cantera del Tenerife.

Su agente subraya que ha pasado «todo el verano en contacto» con Manu Guill y su número dos en la dirección deportiva, Hugo Rico, trasladándole casi en tiempo real todas las consultas y propuestas que iban llegando por el canterano. «Prácticamente no ha habido equipo de Primera RFEF, de los dos grupos, que no haya llamado para preguntar por Alassan», subraya Rodríguez, quien asegura que la cotización de Alassan fue creciendo conforme avanzaban los amistosos y se acrecentaban las dudas respecto a su continuidad en el proyecto del Tenerife. Antes de militar en el Tenerife, el niño que quería ser como Etoo pasó por el Sobradillo, club donde forjó amistades y dejó huella. Ya son cinco sus años en el representativo, donde ha ido escalando peldaños y quemando etapas –incluida una cesión al Melilla– con el sueño de asentarse donde ahora está.

El nuevo 20 blanquiazul, el pasado sábado en el Heliodoro. | E. D.

«Su buena campaña con el filial llamó mucho la atención», afirma su representante. «Es un chico trabajador, honesto y, en el campo, un relámpago», describe Jony Vega, uno de sus grandes valedores. Mazinho, su entrenador de la pasada campaña, no alberga duda alguna. «Está ya preparado para jugar arriba», decía hace solo algunas semanas.

Curiosamente, las dudas con Alassan no estaban en los despachos, sino cerca del banquillo, pero actuaciones tan convincentes como la del Trofeo Teide han grapado su nombre a la plantilla del primer equipo. «La dirección deportiva confiaba mucho en él, faltaba convencer al míster y parece que finalmente lo ha hecho. Creo que el club no se ha equivocado con esta apuesta por Alassan», dice su representante. «Él siempre tuvo la esperanza y la prioridad de hacerse un hueco en la plantilla del Tenerife», afirma.

Respecto al verano de Alassan, cuenta Rodríguez que «a veces esto puede sonar un poco injusto, pero él sabía que se la iba a jugar en la pretemporada». Frente a la creencia generalizada de que los resultados estivales no cuentan o importan, el canterano blanquiazul tenía la certidumbre de que debía hacer más que el resto para ganarse una plaza. «Falta que tengas alguna pequeña lesión o un mal día... que en estos casos puedes quedarte fuera de los planes de un entrenador o de una dirección deportiva. Pero él hizo un trabajo previo al verano, a consciencia, con mucha fe en sus posibilidades. Estaba seguro de que convencería a Cervera», presume su agente, el mismo del también canterano David. Ahora, Alassan quiere más.