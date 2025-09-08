Cuando el fútbol se lleva en las venas

Entre los dos Fran Sabina hay 27 años de diferencia. Exactamente los mismos que separan a Sergio Aragoneses Almeida de Sergio Aragoneses Padilla. Y también idéntica distancia existe entre el año de nacimiento del portero Jero Lozano y el de su hijo Gabri, ahora cancerbero del Tenerife que el viernes renovó hasta 2027. Casualidad o no, sí parece evidente el factor genético que une a dos generaciones donde la versión del siglo XXI puede ser tan buena –o incluso mejor– a la del XX.

Los logros que los papás Sabina, Aragoneses y Lozano firmaron dos o tres decenios atrás tratan de reproducirlos ahora futbolistas con su mismo apellido y que juegan todos bajo el mismo escudo, el del CD Tenerife. Lo que no parece casual es que los hijos eligieran la misma demarcación en la que triunfaron sus progenitores. De casta le viene al galgo.

Los dos Sabina comparten ahora el paraguas de la misma empresa. El papá trabaja para el Tenerife en su área de Cantera, justo del que acaba de salir su hijo, quien ansía instalarse en los esquemas del representativo haciendo lo que mejor sabe: marcar. Sus goles han brillado en casi todas las categorías y ahora también con el primer equipo. No en vano, Fran Sabina Jr. es uno de los delanteros que mejores guarismos acredita en los últimos años en toda la cadena de filiales del club.

Gabri de Vuyst, junto a sus padres / ED

«Siento orgullo de padre, lógicamente, además porque juega en mi misma posición. De delantero lleva solo unos años, pues antes acostumbraban a ponerlo de interior por la izquierda», relata un padre que es también guía, espejo y referente. Ahora, el mayor de los Sabina vive en la piel de su hijo muchas de las experiencias que antes firmó en primera persona.

En el Playas Pájara de Jandía, en el Vecindario, en el Universidad de Las Palmas... «Disfruté mucho», sugiere. «Me siento un afortunado por poder representar al club tras diez años aquí; me siento canterano a más no poder y tener este ejemplo tan cerca es una ayuda», afirma el protagonista, quien ve en su padre al mayor de sus críticos. «Sé lo que ha vivido y por lo que ha pasado; mi orgullo es total. Ahora, quiero que cumpla su sueño», completa el Sabina de 1977.

Genes, una mentalidad fuerte, talento y un poco de fortuna para estar en el momento adecuado en el sitio adecuado jalonan también la trayectoria de Gabri de Vuyst, que salió portero como su padre Jero. «Lo ha tenido difícil, pero nunca se ha rendido», afirma el progenitor, quien asegura que el gran secreto de la progresión silenciosa de su hijo está en el trabajo. A su aún corta edad, se ha curtido a base de esfuerzo y pujanza ante las adversidades. Natural de Puerto del Rosario, salió de casa muy pronto, a los 15. Pasó por el Mallorca y el Valladolid hasta que lo firmó el Tenerife, con quien el ahora 13 blanquiazul rubricó su mejor día en la final del Teide.

Los dos Aragoneses. / ED

«Es un chico maduro, con una mentalidad fuerte, callado y trabajador en la sombra», afirma el padre, orgulloso de que arqueros de la talla de Edgar Badia o Salvi Carrasco hayan elogiado públicamente el talante y la actitud de Gabri. El niño tenía a quien salir, pues el mayor de la saga jugó para Corralejo, Fuerteventura, Herbania, La Oliva o Gran Tarajal. Nunca a escala profesional, ahí donde De Vuyst –su apellido se lo debe a su madre belga– buscará un hueco esta temporada.

El mayor de los Aragoneses prefiere ser cauto y dosificar los elogios para su vástago del mismo nombre, que ayer fue alistado con el filial y que también este verano renovaba su contrato con el representativo. «Tiene muy buena envergadura, es ágil, maneja bien el juego aéreo y también el balón con los pies», describe el exarquero del Tenerife, sin duda uno de los guardametas más importantes de la centenaria historia del club. «Le veo con condiciones para llegar al fútbol profesional; ahora, solo depende de él», asegura.

Aragoneses vivió en primera persona y con mucha fruición los pasos adelante de su hijo cuando compartía vecindad con Nico Paz, ahora una de las grandes estrellas del fútbol mundial, y cuando eligió la portería para crecer como futbolista. Según dice el papá, sintió «mucha alegría» el día de la primera convocatoria de Sergio Jr. con el primer equipo. Paradójicamente, le toca al hijo convencer a un entrenador que no acabó del todo bien con el mayor de la saga. No en vano, fue Cervera quien le enseñó la puerta de su salida con la difícil decisión de su suplencia, en favor de Roberto el último año de Aragoneses en el Tenerife.

«Que aprenda de esta oportunidad y vea lo que es el fútbol a estas escalas para saber los hábitos que debe coger, y los que no», le sugiere el portero que colgó los guantes a quien todavía los luce en partidos y entrenamientos. Le ha dicho Aragoneses al niño que «ponga los cinco sentidos» en todo lo que haga, «porque todo influye todo cuenta». Ha revelado Aitor Sanz que la sola presencia del pequeño portero –con ficha en el B– no ha tardado en suscitar las primeras bromas en el vestuario. Porque quienes coincidieron con el padre ahora son compañeros del hijo. Lógico también que la reproducción de la historia por segunda vez en la misma familia evoque recuerdos también en la mamá. «Lleva con la pelota en la mano y los pies desde la guardería», cuenta Elena, la otra protagonista de esta historia. Como con Sabina o De Vuyst, la genética pide paso para confirmar su decisiva influencia. De padres a hijos.