Dani Selma: «Si marco el domingo, creo que no lo celebraré»

¿Cuánto de especial es el partido del domingo para un exblanquiazul como usted?

Tengo muchísimas ganas de enfrentarme al Tenerife por primera vez. Supone rescatar buenos recuerdos.

¿Qué significó el Tenerife en la carrera de Dani Selma?

Tengo recuerdos muy bonitos, sobre todo del día que me llamó el Tenerife. Estaba geográficamente lejos pero sabía que sería una buena oportunidad para mí. Ramis contó conmigo al poco tiempo de estar; y fue un aprendizaje increíble. Guardo buen recuerdo del club y de la afición también.

¿Quién le llama para firmar por el Tenerife?

Empecé en el filial. La llamada fue de Sesé Rivero, que contactó con el que entonces era mi agente y me comunicó el interés que había. No dudé ni un día. Tenía poco tiempo para tomar la decisión y dije que sí enseguida. Fui para allá y me encontré con un proyecto increíble. Fue impresionante todo lo que pasó, sobre todo desde el día que me llamó Ramis para entrenar. Fueron veintipico convocatorias con el primer equipo.

El día antes de irse quiso inmortalizar su etapa en el club con una foto con Ramis. ¿Señal de que le marcó para bien?

Yo siempre voy a estar agradecido al míster y a su cuadro técnico por la oportunidad que me dieron. Disfruté de momentos increíbles en el fútbol profesional. Gracias a ellos, estoy donde estoy. Me ayudaron mucho a crecer como futbolista.

Jugó cinco partidos, el primero contra el Villarreal y el último en Zaragoza.

Sí, creo que pudieron ser más porque me pasé calentando banda muchos partidos (ríe).

Le marcó el míster, ¿y quién más?

Aquí no voy a ser original. Nunca he tenido tan buen capitán como lo fue Aitor Sanz. Cuando subes del filial al primer equipo es quien nos ayuda, quien pone cada cosa en su lugar. No me resulta extraño cuando lo escucho o lo leo en declaraciones de otros futbolistas. Aparte de ser un gran jugador, como persona me trató muy bien desde el principio. Hablamos de una leyenda con todas las letras.

Además, compartió vestuario con jugadores de mucha calidad, sobre todo en su demarcación.

Por ejemplo Iván Romero, que ha logrado un montón de cosas luego de salir del Tenerife. Justo lo hablaba hace poco con algún compañero. Todo el que lo conoce coincide en la inmensa calidad y talento que tiene. En el Tenerife de aquella época había gente muy buena, y él era uno de ellos.

Aterrizamos en la jornada tres. ¿Qué le ha parecido el Tenerife de las dos primeras?

Aunque el Tenerife baje a Primera RFEF, sigo viendo sus partidos, igual que lo seguí en Segunda después de irme. Están a buen nivel, tanto defensiva como ofensivamente. Han marcado cinco goles y no han encajado ninguno, lo cual dice mucho del buen trabajo que están haciendo. Nosotros intentaremos dar lo máximo y que los tres puntos se queden en Pasarón.

¿Qué Pontevedra se verá este domingo?

Un Pontevedra con un chute de energía impresionante porque venimso de ganar a un gran rival, que aspira al ascenso; y en un gran campo como es El Toralín. Estamos muy fuertes por cómo acabamos el partido. Creo que no había jugado tantos minutos de alargue en toda mi vida. Y por supuesto afrontamos la visita del Tenerife con muchas ganas.

¿El objetivo es competir con los mejores?

Vamos paso a paso y ojalá podamos acabar con los mejores. La idea es disfrutar del proceso y hacer un buen camino desde el principio.

¿Ya ha visualizado qué hará el domingo si marca?

Sí, la verdad es que sí lo he pensado. No creo que lo celebre;el Tenerife significó mucho para mí. La afición me trató increíblemente bien y les debo un respeto.

Algunos de los jugadores de su quinta son ahora del primer equipo del Tenerife. ¿Qué siente al verlos con los mejores?

Alassan, David, César... Me alegré mucho cuando vi que se quedaban con el primer equipo. En el caso de David, ha hecho el camino perfecto. Fue un capitán perfecto en el filial y ahora va camino de seguir los pasos de Aitor Sanz en el primer equipo. Es el canterano ejemplar y le deseo lo mejor. Sinceramente, creo que merece todo lo bueno que le pase.