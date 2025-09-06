Una afición de Primera y unas gradas renovadas pero sucias: así vuelve el CD Tenerife al Heliodoro

El Club Deportivo Tenerife recibe al Mérida en su primer partido en el Heliodoro Rodríguez López tras consumar el descenso de LaLiga Hypermotion a la Primera RFEF saliendo del fútbol profesional.

Los blanquiazules, que empezaron ganando la primera jornada al Guadalajara, no se va a sentir solo a pesar del descenso. La afición tinerfeña, que tantas veces ha dado muestras de ser una de las mejores de España, vuelve a responder ante los suyos y se espera una entrada en torno a medio aforo, superando los 10.000 espectadores.

En los prolegómenos del partido, se ha podido ver a los aficionados animando por fuera del estadio, con cánticos a favor del club blanquiazul. Al final, los seguidores del Tenerife son los primeros que quieren ver a su Tete de nuevo en el fútbol profesional.

Nuevas butacas, nueva suciedad

El Heliodoro Rodríguez López, en el año de su Centenario, estrena nuevas butacas con Tenerife en grande y con las aspas de la bandera de la provincia tanto en Herradura como en Popular. Una nueva imagen más colorida y cuidada... desde lejos.

Suelo en la zona de Herradura tras las obras con los nuevos asientos / E. D.

De cerca, algunos aficionados han reportado que varios puntos del estadio no han sido limpiados convenientemente antes del comienzo de la temporada, con tierra o restos de las obras que se han llevado a cabo en el Heliodoro.

Una escalera en medio de Herradura / E. D.

Además, parece que a algún obrero se le olvido una escalera donde no debía. En la misma grada de Herradura, muchos se sorprendieron al ver ese utensilio.