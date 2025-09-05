Mazinho, entrenador del CD Tenerife B: "Puede que falte algo de experiencia, pero los chicos tienen unas ganas tremendas"

Pese a la ausencia de futbolistas mayores de Sub 23 tras el cambio cambio de modelo a la salida de Jony Vega, el entrenador de CD Tenerife B, Leandro Cabrera, Mazinho, comanda un equipo que volverá a ser "competitivo" y compensará la inexperiencia con "ilusión, ambición y unas ganas tremendas". La travesía de la segunda temporada en Segunda Federación arranca en el Anexo al Estadio de Gran Canaria ante Las Palmas Atlético este domingo a las 12:00. Un debut por todo lo alto.

Primer partido de la temporada y derbi. ¿Cómo lo viven?

Por ser el eterno rival, un partido frente a Las Palmas Atlético siempre es especial. Además coincide con el primer partido de Liga y hay ganas. La pretemporada siempre se hace un poco larga y los chicos lo que quieren es empezar a competir de verdad. En pretemporada fuimos de menos a más y queremos mantener el nivel final.

¿Cómo será el Tenerife B esta temporada?

Como el de todos los años. Un filial competitivo y con el objetivo de tratar de ayudar al primer equipo para que cuando el míster [Cervera] llame a algún chico, esté preparado. Dentro de nuestra competición, exigiremos al máximo a los futbolistas. Es lo que queremos, que los chicos se sigan formando y progresando. Sabemos que será complicado.

¿Objetivo permanencia?

Sí. El objetivo es siempre consolidarnos. No perder la categoría es clave. Nuestro primer equipo está una categoría por encima y subir a Segunda Federación hace que nuestro día a día se parezca más al del primer equipo: viajas a la Península, tienes concentraciones, te quedas en hoteles... es lo más parecido al primer equipo y es fundamental que los jóvenes vivan eso.

Ha habido muchos cambios en la plantilla...

No tiene nada que ver con la plantilla del año pasado. Repiten muy pocos futbolistas. Es algo habitual en el filial de un equipo profesional, siempre hay cambios. Ya nos pasaba en Tercera, cuando todos los años cambiábamos mucho. Hay que hacer un equipo nuevo, crear una identidad, creer en la idea y dar prioridad a la formación de los futbolistas. Ellos quieren ser profesionales, los hábitos serán importantes y, a partir de ahí, habrá una competición en la que dar la cara.

Y sin mayores de 23 años. Pierde usted a jugadores que fueron vitales la pasada temporada: Salifo, Jorge Padilla, Jaiteh, Moha, Castro, Arcos...

De momento, es la prioridad desde el cambio en la gestión, que no haya futbolistas mayores de Sub 23. En ello estamos y, aunque el mercado se haya cerrado, en un filial siempre hay que estar atentos. Nunca se sabe lo que puede pasar.

¿Le preocupa que les penalice la falta de experiencia?

Sabemos que esos jugadores nos daban experiencia, pero este es un grupo con mucha ilusión y ambición. Los chicos tienen ganas de hacer las cosas bien y eso lo vemos en el día a día. Vamos a equilibrar el trabajo con nuestras cualidades. Puede que falte algo de experiencia, pero los chicos tienen unas ganas tremendas y con eso nos va a dar para competir frente a cualquier equipo. En el Torneo de San Ginés nos enfrentamos a Jerez y Sanse, dos equipos de Seguda Federación, y pudimos ganar cualquiera de esos dos partidos, es el mejor ejemplo. Los futbolistas van a más.

La primera vuelta del equipo fue excelente la temporada pasada, pero costó de enero hacia delante.

Nuestra primera vuelta fue muy buena. Nadie lo imaginaba. El club quería consolidarse en Segunda Federación y lo logramos, ese era el objetivo prioritario. Había que salvar al equipo y lo conseguimos. En la segunda vuelta se hicieron muchos cambios, pero pudimos mantener un equilibrio de trabajo y apareció gente del C que fue muy importante. La prioridad será siempre salvar al equipo.

Carlos Ruiz tomó el mando del Área de Base hace ya unos meses. ¿Qué ha cambiado?

Los técnicos siempre hemos tratado de mantener el trabajo, siendo lo más profesionales posibles. Eso es lo que nos preocupa, que los equipos compitan, la cadena de filiales crezca y los chicos tengan a su disposición las mejores herramientas posibles. Ese es el trabajo de todos los departamentos esté quien esté.

¿Y qué tal con Ruiz?

Con Carlos muy bien. En lo personal y lo profesional. Es alguien que conoce muy bien el club. Hay que desearle todo el éxito del mundo en su nueva tarea, que no será fácil porque tiene que gestionar mucho. Nosotros estamos aquí para ayudarle y apoyarle. Lo está dando todo, como los que formamos parte del club. Estamos poniendo todo de nuestra parte porque vemos que hay mimbres.

Aunque tienen ficha del filial, no parece que vaya a poder contar con Dani Fernández y Fran Sabina.

Ya me conocen. Juegue quien juegue en el primer equipo siempre será una alegría. No solo para mí, sino para todo el Área de Fútbol Base. Nos hace sentir orgullosos. Ojalá no sean solo Fran o Dani, sino más jugadores durante la temporada y nosotros subamos a otros del C o del Juvenil.

Con Ulloa parece ser distinto.

Es un futbolista del B que puede alternar con el primer equipo. Estaremos pendientes siempre de lo que haga el míster del primer equipo y, a partir de ahí, decidiremos. Tenemos al C en Tercera División y queremos consolidarlo. Tenemos que acertar para equilibrarlo todo. Es un trabajo muy complicado, pero a los futbolistas se les nota la ilusión. Con eso iremos al frente.

De los que han llegado, la pena fue la grave lesión de Dani Álvarez. Las imágenes fueron escalofriantes.

Esa es la nota negativa de la pretemporada. Dani es un chico con el que hay altas expectativas y lo estaba haciendo bastante bien, además de ser un chico muy agradecido. Estoy en contacto con él y está empeñado en acortar los plazos. Ojalá pueda volver antes del final de temporada. Es una pena que le pasen esas cosas con la edad que tiene, pero recuerdo que el primer día ya me estaba diciendo: 'Míster, espérame, que voy a volver'.

Gabri de Vuyst tiene ya dorsal profesional y Sabina trabaja con el primer equipo. Esos dos chicos empezaron la temporada pasada en el C y la terminaron en el B. Ha sido una progresión exprés.

Son un ejemplo a seguir. La oportunidad puede llegar en cualquier momento. Los dos empezaron con ficha del C la temporada pasada y acabaron en el B. Este año han hecho una pretemporada espectacular y se han ganado el premio de estar con el primer equipo. Ojalá que puedan consolidarse porque son un espejo en el que los chicos deben mirarse.

Lo que parece obvio es que se ha producido una mejora competitiva en los canteranos que llegan al primer equipo. Entran muy rápido en la dinámica profesional, incluso con un técnico tan metódico como Cervera. Ahí hay mérito suyo.

Eso siempre lo hemos defendido. Ahora hablamos de Fran Sabina o Gabri, pero es que venimos de Javi Alonso, Teto, David, César... el club viene haciendo las cosas bien desde hace tiempo. No solo el cuerpo técnico del B, sino que en el club se trabaja bien y eso se ve reflejado en el primer equipo. La puerta está ahora abierta y el míster está creyendo en ellos.

Va a contar con un preparador de porteros ilustre, Dani Hernández.

Dani ya estaba trabajando en el club. Es importante para nosotros, y especialmente para los chicos, que un exfutbolista profesional que haya llegado les pueda dar buenos consejos. No solo en el juego, sino en otras cosas.

Hábleme de Aragoneses. Se dicen de él cosas muy buenas, pero tuvo un momento difícil en pretemporada tras el duelo frente a Las Palmas. Por otro lado, no paran de salir buenos porteros de la base.

Son procesos que tienen que pasar a la hora de ser futbolistas. No todo va a ser bueno y ellos tienen que saber gestionar las críticas. Sobre la portería, es que vienen muy buenos porteros y chicos con buena cabeza. Además de Sergio, tenemos a Iván, que viene de hacerlo muy bien en el Buzanada, y a Padilla, que ya tiene experiencia en Segunda RFEF con el Mensajero.

Sergio Aragoneses Jr, portero del CD Tenerife B. / C.D.T.

Uno de los fichajes más controvertidos del primer equipo fue Fabricio. Usted lo tuvo un año en el filial y me consta que le gustaba mucho. ¿Cómo lo ve?

Es un futbolista que va a ir a más, eso lo tengo claro. Él fue muy importante el año del ascenso, pero estábamos dos categorías por debajo del primer equipo y eso te penaliza. La temporada pasada jugó un montón en el Yaiza y, aunque bajaron, el estuvo bien siempre. Al llegar este verano, él sabía que tendría que mejorar algunas cosas. Y lo ha hecho. Ya lo dijo Álvaro, es un futbolista que gusta a cualquier entrenador porque une líneas. Está muy contento de estar aquí, se le nota muy ilusionado, pero a la vez es un chico muy ambicioso.