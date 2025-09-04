Miñambres espera «una solución» para Agüero

Felipe Miñambres no puso paños calientes ayer a la situación anómala de Facundo Agüero, futbolista fichado por el CD Tenerifesolo 26 días antes de que se acordara dejarlo sin dorsal para así inscribir a la última de las incorporaciones materializadas este verano por la institución blanquiazul, el pivote Javi Pérez. El profesional astorgano calificó como «un problema» la posición en la que queda el central argentino, que seguirá entrenando a las órdenes de Álvaro Cervera, pero sin poder ser elegido para sus convocatorias y alineaciones.

Miñambres se mostró partidario de encontrar «una solución» para el defensor suramericano, que fue oficializado como nuevo refuerzo del Tenerife después de la final del Trofeo Teide, si bien ya para entonces llevaba varios días bajo disciplina blanquiazul. La intención del club es buscarle acomodo en alguno de los mercados que aún se encuentran abiertos, según dejó entrever el máximo mandatario tinerfeñista.

Por vez primera, hubo representación de la sección femenina del CD Tenerife en la tradicional y protocolaria visita a Candelaria. Una imagen de unidad y una apuesta por la igualdad, producto de la alianza suscrita con el Costa Adeje Egatesa. Felipe Miñambres y Sergio Batista encabezaron la larga expedición del representativo en la Villa Mariana, donde se congregaron varios aficionados en busca de una foto o un autógrafo a solo tres días del debut liguero en casa. | ARTURO JIMÉNEZ

Felipe hizo estas declaraciones a la conclusión de la protocolaria y tradicional visita del club a la Patrona de Canarias. Fue una ceremonia entrañable y emotiva, especial para él porque le trajo «bonitos recuerdos» de su etapa como futbolista; pero también significativa para la entidad porque, por vez primera, se escenificó la alianza con el Costa Adeje Egatesa. De hecho, nunca antes había habido representación femenina en esta ofrenda floral a la Virgen, que en esta oportunidad hicieron los tres capitanes del conjunto masculino (Aitor Sanz, Enric Gallego y David Rodríguez) y sus cuatro homólogas en el equipo de la Liga F.

A la Villa Mariana acudió el plantel al completo, si bien algunos jugadores –como Landázuri– se ausentaron en el momento del encuentro con la imagen de la Patrona por motivos personales. En la expedición blanquiazul al municipio sureño pudo verse especialmente sonriente a Roberto Perera, natural de la Villa, mientras todas las miradas apuntaban a los dos grandes protagonistas del día final del mercado. Por un lado Agüero, cariacontecido y aún bajo el impacto de su no inscripción; y por el otro, Maikel Mesa, que rehusó marcharse, como así ratificó Felipe.

«Los últimos días llegaron bastantes cosas por él, pero ha preferido quedarse y continuar en el club. A veces pasa esto, y al cierre del mercado se aceleran cosas que parecían dormidas. Hubo opciones de Segunda División y el extranjero, pero decidió permanecer con nosotros», apuntó sobre el lagunero. De paso, matizó que Mesa llegó a aplazar pagos pendientes correspondientes al curso pasado y, según la información de la que dispone Felipe, no se ejecutó rebaja salarial alguna respecto a su ficha para esta campaña.

Habló Miñambres también del exitoso estreno en el Pedro Escartín contra el Guadalajara (0-2). «Ganar nos ha dado una semana de tranquilidad en el área deportiva», celebró. No obstante, lo que más pidió a la Patrona fue «salud» y que no haya malas noticias en la enfermería. «Es que sin salud, es difícil conseguir nada. Si nos dan la salud, nosotros tendremos que poner de nuestra parte y hacer nuestro trabajo. Hay que luchar por conseguir el objetivo y ser el equipo que queremos ser», demandó el presidente.

«El otro día competimos bien en Guadalajara y ahora hay que repetir frente al Mérida», apuntó. «Ahora tenemos tres puntos, pero esto no es un esprint; es una carrera de fondo. Toca seguir sumando triunfos para estar donde queremos», prosiguió el dirigente blanquiazul, que rehuyó de cualquier discurso excesivamente eufórico u optimista. Eso sí, se dio por muy satisfecho con la plantilla configurada desde la dirección deportiva.

Al cierre del mercado, Felipe hace este balance: «Tenemos un equipo con bastantes alternativas en todas las demarcaciones y para que el míster pueda jugar de diferentes formas: tenemos gente joven, gente veterana, jugadores de la categoría, jugadores que vienen de otras categorías... Es una mezcla que el entrenador está configurando de la mejor manera posible y seguramente lo hará bien. Todo lo que parece que es, ahora tiene que ser demostrarse sobre el terreno de juego», fue otro de sus mensajes.

Movimientos finales

Respecto a los flecos pendientes después de agotarse el plazo para dar altas y bajas en España, puntualizó que «todavía hay cosas que se pueden hacer», en alusión al ya mencionado Agüero y a la posibilidad de hallar mercados aún abiertos. Miñambres acabó con un mensaje de absoluta gratitud a la afición blanquiazul, que ha pulverizado todas las previsiones respecto a la venta de abonos y que, además, ha tenido que soportar «lo que pasa cuando haces reformas en casa». Se refería el presidente a las reubicaciones de socios por culpa de los asientos perdidos en la remodelación del Estadio. Cuantificó Felipe que, en total, son unos 2.000 los seguidores del Tenerife que han tenido que renunciar a su emplazamiento del curso pasado.