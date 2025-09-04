Fran Beltrán: «El Tenerife es un equipo que presiona bien y encaja poco»

Se acerca la visita de su Mérida al Heliodoro Rodríguez. ¿Ilusiona visitar uno de los estadios más grandes de la categoría?

Sí, sin duda. Es muy motivante jugar contra un equipazo como el Tenerife y en un campo espectacular. Desde que eres niño y te empieza a gustar el fútbol, por supuesto ya identificas el Heliodoro como un campo grande. Los que somos más frikis recordamos que allí jugó Redondo, que allí entrenó Valdano, que allí se dejó dos ligas el Real Madrid... y tantas otras cosas. Tenemos la ilusión de ir a la Isla y por supuesto muchas ganas de que llegue el sábado.

De momento, han empezado con buen pie ambos equipos, Tenerife y Mérida. ¿Ya ha visto el partido de Guadalajara?

Es que además estuve allí y lo pude seguir en directo. También he ojeado partidos de pretemporada. A los jugadores los conocemos, pero durante la semana estamos entrando en detalle y analizando conductas. Preparamos el partido como cualquier otro, pero sabiendo que tendremos enfrente a un muy buen equipo.

¿Cree que ha fichado bien el Tenerife?

En la distancia me parece que tiene una mezcla muy interesante. Hay capacidad individual en sus jugadores, algo muy evidente, porque la mayoría de ellos están acostumbrados al fútbol profesional; y además son entrenados por un míster que siempre se ha hecho fuerte desde lo colectivo, desde la organización y una fase defensiva muy preparada. Es un equipo que presiona bien y al que resulta difícil hacerle goles. Si consiguen buenas dinámicas y un buen trabajo diario, deberían ser un referente en esta competición.

¿Y a qué jugador del Tenerife se pediría para que jugase el sábado con el Mérida?

Por presupuesto no alcanzamos a ninguno. Pero sí que intenté fichar a Enric Gallego cuando estuve de segundo entrenador de Rubén de la Barrera (en Catar). Jugadores que nos gustan hay muchos en el Tenerife: Dani Martín, el portero; Marc Mateu por lo que supone a balón parado; o Juanjo Sánchez, que dejó muy buen recuerdo en el Mérida. Pero nosotros también tenemos muy buenos futbolistas.

¿Cree que los rivales que se miden al Tenerife salen extramotivados por el equipo que tienen enfrente?

Habrá gente a la que le estimule más ese partido que otros. Pero como nos pongamos a elegir partidos y no salgamos al 200% en cada uno de ellos, seguro que entonces no ganamos. La preparación del partido va a ser exactamente igual a la de cualquier otro. Ahora bien, a nivel motivacional es una semana fácil porque sabes que todo el mundo va a salir enchufado.

Y salir atrevidos, ¿es temerario o es posible en el Heliodoro?

Si es temerario o no, te lo respondo el sábado por la noche en la rueda de prensa. Quizá sí se puede generar un poco de incomodidad en el Tenerife o en el público que el rival esté permanentemente en control del balón o del partido. Pero a la vez, de ese modo puedes brindar espacios que el Tenerife te los aproveche para hacer gol. Lo que sí te puedo garantizar es que no vamos a renunciar a lo que somos como equipo. Somos conscientes de que jugamos ante un rival con mucha capacidad, y lo estudiaremos bien, pero no vamos a tomar medidas extraordinarias.

Y después de haberse jugado una sola jornada, ¿le convence el nuevo VAR?

La intención es buena y no viene mal. Tengo la sensación de que se está acabando el teatro. Ya no vale la pena teatralizar cuando luego te pueden revisar y dejar en evidencia. Ahora bien, por supuesto hay cosas que mejorar. La primera, la publicación de los horarios. Nosotros nos enteramos tan tarde de la fecha del partido de Tenerife que apenas tuvimos margen para planificar nada. Ahí sí pediría coherencia a la RFEF.