La curiosa coincidencia entre el partido del CD Tenerife ante el Guadalara y el año del ascenso a Primera

El CD Tenerife estrenó el pasado fin de semana la nueva temporada en Primera RFEF con victoria ante el Guadalajara. Los blanquiazules sumó tres puntos en la primera jornada gracias al 0-2 y empieza el curso liguero conjurado para regresar cuanto antes al fútbol profesional.

El primero lo marcó Dani Fernández pero fue la celebración del segundo, obra del recién llegado Nacho Gil, la que no solo fue más llamativa, sino que despertó una curiosa coincidencia nada más y nada menos que con la temporada en la que el CD Tenerife volvió a Primera División.

Fue un usuario de la red social X (antes Twitter) quien hizo gala de su memoria y rememoró una anécdota de hace 16 años. En el partido que enfrentó en marzo al CD Tenerife y al Salamanca en el feudo castellano, ocurrió exactamente lo mismo que el pasado domingo en la celebración del segundo tanto de los isleños.

Las similitudes

En ambos casos, los jugadores corrieron al sector visitante del graderío en el que los birrias disfrutaban de su equipo. Llevados por el entusiasmo, los aficionados se acercaron a abrazar a los jugadores y con ello se llevaron por delante la valla publicitaria que les separaba.

En ninguno de los dos partidos, la situación tuvo graves consecuencias, aunque fue en el celebrado el pasado domingo cuando parecía más grave. Y es que los aficionados cayeron sobre la valla y acabaron atrapando parte del pie del goleador.

De hecho, en las imágenes se puede observar que el propio Nacho Gil solicita ayuda de sus compañeros para levantar a aficionados blanquiazules y estructura publicitaria y cómo, los minutos siguientes, caminaba mostrando dolor en la extremidad.

Portada del suplemento de Deportes de La Opinión en la que se muestra la valla a punto de caer. / El Día

Las diferencias

Lo que falta por saber es si esta circunstancia será un buen augurio de lo que ocurrió hace 16 años, tal y como sugiere el post inicial. Aunque evidentemente hay diferencia entre ambas situaciones. Para empezar, la propia categoría: en 2009 el CD Tenerife militaba en Segunda División y tenía puesta la mirada en la élite mientras que en esta ocasión vive el regreso a lo que era Segunda B tras una de las peores temporadas que se recuerdan en el sector blanquiazul.

Pero es que tampoco coinciden las fechas, puesto que la caída de la valla se produjo este año en la primera jornada cuando las espadas siguen en todo lo alto mientras que en 2009 la situación se registró en la segunda vuelta del campeonato, cuando ya el representativo aspiraba a todo.

El recordado ascenso

De hecho, esa 2008/09 fue una de esas temporadas de orgullo máximo para el tinerfeñismo. El juego de los futbolistas dirigidos por José Luis Oltra y la dupla de dos inconmensurables como Nino y Alfaro convirtieron a aquel CD Tenerife en una máquina bien engrasada.

Al final fue el 13 de junio el día de la celebración. Ese sábado los blanquiazules tenían la oportunidad de certificar el ascenso en Montilivi frente al Girona. Mientras, en la Plaza de España de la capital de la Isla, miles de aficionados se reunían para disfrutar del partido en pantallas gigantes.

La locura se desató gracias a Dani Kome. Su gol fue a la postre el único del partido y la victoria de los de Oltra devolvió al CD Tenerife a una categoría a la que aún hoy no ha vuelto.