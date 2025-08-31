Comienza la operación retorno al fútbol profesional

Empieza la operación retorno, la respuesta ineludible a la decepcionante temporada que acabó con la caída a Primera RFEF. No en cada comienzo de curso toca asumir el ascenso como una obligación, más que como un objetivo. Es lo que implica entrar en escena como cabeza de ratón, cargar con la etiqueta de grande de la categoría y no aceptar premios de consolación. Ya ser posible, que sea un ascenso por la vía directa, como campeón de grupo a finales del mes de mayo, sin pasar los apuros de tener que disputar dos eliminatorias. Rápido e indoloro. El tiempo dirá. Pero la práctica puede que no esté tan de acuerdo con esa teoría del favorito, y menos en una categoría que no es lo que aparenta: desde que se creó en 2020, ascendieron en el primer intento cinco de los 16 descendidos –en las temporadas 20/21, 21/22, 22/23 y 23/24–, y solo uno lo logró como campeón, el Amorebieta al cierre de la 21/22.

Novatos en Primera RFEF

Luego está lo desconocido, una competición que, con el nombre que tiene ahora, es nueva para el Tenerife. Sí probó en su día la Tercera y la Segunda B –la última vez en la temporada 12/13, también con Álvaro Cervera–, pero no había pisado la Primera RFEF. Fútbol, al fin y al cabo, probablemente con menos barro del imaginado. Habrá que ver. Sea como sea, se impone por encima de todo una meta clara y sin dobles lecturas. Y como tal exigencia no permite dejar nada para más adelante, la casilla de puntos queda abierta para su crecimiento desde la jornada inaugural, la que lleva a los blanquiazules al campo de un Guadalajara (18:15) que también es un recién llegado, pero desde Segunda RFEF. Se trata de eso, de sumar como sea. El fin justificará los medios, sin duda.

Dudas y alguna certeza

De entrada, Cervera ofrece garantías. Por experiencia –ya ascendió una vez con el Tenerife a Segunda–, por encaje, por conocimiento del medio, por su contrastada capacidad para extraer un alto rendimiento de los futbolistas...Precisamente, la fase de acoplamiento puede que sea uno de los factores a tener en cuenta –de cualquier equipo–. El club reforzó la plantilla con 15 fichajes, aunque podría sacar a uno para ajustar el número de mayores de 23 años–.Atrás quedan las pruebas del verano, dos amistosos contra un rival de Segunda, Las Palmas, y dos –uno, triangular– con conjuntos de Tercera, Marino, Mensajero y Paso. En general, una puesta a punto que dejó mejores sensaciones en el funcionamiento defensivo que en el creativo y de finalización. Justo ahí, en el bloque de ataque, surgen las principales dudas del once del debut :si van a coincidir dos delanteros, Jesús Miguel –parece fijo– y Gallego o Fran Sabina –notables números en la pretemporada–; quiénes serán los elegidos para jugar en el extremo izquierdo y en la mediapunta... Para colmo, parecía que Alassan iba a tener su espacio en la banda derecha, pero su nombre no figura en la lista no oficial –el club no la publicó–. Tampoco estarían ni Agüero, ni Maikel, ni Jeremy, ni Balde. Otro que no visitará el Pedro Escartín es el último en unirse al grupo, el guadalajareño Javi Pérez. Le faltó tiempo para disfrutar de la visita a un campo familiar para él.

En otras demarcaciones se reducen las incógnitas. O eso parece. La portería será para Dani Martín, con Gabri de Vuyst como reserva. En los laterales, David y Marc Mateu tendrían algo de ventaja respecto a César y Zoilo; y puede que pase lo mismo con Landázuri y Álvaro en el centro de la defensa.

Y en el medio, la presencia en la lista de Aitor después de recuperarse de una lesión amplía las alternativas. Es uno de los teóricos fijos de Cervera, esté como esté. Si no, Calavera y Juanjo, que fueron dos de los centrocampistas con más minutos durante el verano.