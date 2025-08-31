El CD Tenerife y la rareza de ganar fuera en los comienzos de Liga

Santa Cruz de Tenerife

Desde que participa en Ligas nacionales, a partir de su ascenso a Segunda en 1953, el Tenerife ha comenzado fuera de casa 33 veces. El balance es de siete victorias, cinco empates y 21 derrotas. Este domingo se añadirá al historial un arranque más a domicilio, en el Pedro Escartín y con el Guadalajara como anfitrión. Será con un entrenador que ya sabe lo que es abrir un calendario con una alegría fuera de casa. Álvaro Cervera dio así el primer paso del curso 12/13, el del último ascenso a Segunda. El resultado, un 0-2 en Los Cristianos. Decidió Aridane con un doblete.

El precedente más cercano también fue el indicio de un final que estuvo a punto de ser igual de feliz, pero con la Primera División como premio. Esa posibilidad se esfumó en la final de la promoción de ascenso disputada ante el Girona el 19 de junio de 2022. En el origen, un 1-2 en el campo del Fuenlabrada fue un aviso de que aquel equipo, entrenado por Luis Miguel Ramis, iba muy en serio. Los goleadores Álex Bermejo y Corredera impulsaron a los tinerfeños.

Andalucía y los autogoles

También fue una invitación al optimismo el 0-1 que lograron los blanquiazules en Almería en la primera jornada de la temporada 06/07. El Tenerife venía de sufrir para permanecer en Segunda y se activó pronto en la apertura del siguiente curso. La suerte estuvo de su lado, ya que el único tanto del encuentro fue en propia meta, marcado sin querer por Laurent de Palmas. Esa Liga empezó bien, pero terminó de manera discreta.

En cambio, sí fue redonda la 95/96. El representativo, dirigido por Jupp Heynckes, le quitó el precinto a la Liga con un 0-1 en el Pizjuán –autogol de Manolo Jiménez– y cogió rumbo hacia su segunda clasificación para la UEFA.

La prometedora tarjeta de presentación de la campaña 82/83, un 1-4 en el campo del Barakaldo, también tuvo conexión con un cierre satisfactorio, ni más ni menos que el final a cinco temporadas seguidas en Segunda División B. José Ramón Fuertes empezó igual que su apellido gracias a una goleada a domicilio. Anotaron Noly, David Amaral, Agustín Lasaosa y Chalo.

Los casos más lejanos

La siguiente parada en el tiempo, dentro de este contexto, tuvo a Adolfo Sicilia como protagonista. Su acierto en la portería local del Cádiz, en septiembre de 1964, disparó la ilusión del tinerfeñismo (0-1). Pero no hubo continuidad y el técnico Satur Grech fue destituido a nueve partidos del cierre. El Tenerife lo pasó mal para salvarse.

Queda al inicio del ejercicio 54/55, el segundo del club en la categoría de plata. Emprendió el camino con José Planas al frente y un 1-2 en la cancha del Levante –Tomás y Arroyo–. El Tenerife terminó en la mitad de la clasificación.