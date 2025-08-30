Mo Dauda se desvincula del CD Tenerife
El atacante sumó cuatro goles en sus 39 partidos como blanquiazul
El futbolista ghanés Mohammed Dauda, conocido futbolísticamente como Mo Dauda, se ha desvinculado este sábado del CD Tenerife, según ha anunciado el club isleño.
El atacante africano, de 27 años, llegó en julio de 2022 procedente del Anderlecht de Bélgica, después de firmar una destacada campaña como cedido en el FC Cartagena, pero no terminó de cumplir las expectativas que se generaron tras su fichaje.
Durante su etapa como jugador del Tenerife, Mo Dauda participó en 39 partidos oficiales, en los que anotó cuatro goles y dio cuatro asistencias.
Además, jugó como cedido en el CD Eldense, de LaLiga Hypermotion, en la segunda mitad de la temporada 2023-2024, y en la UD Ibiza, en Primera Federación, durante la pasada campaña.
"El CD Tenerife le agradece a Mo Dauda su profesionalidad, y le desea éxitos deportivos y personales de cara al futuro", finaliza el comunicado del club.
