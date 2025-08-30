Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mo Dauda se desvincula del CD Tenerife

El atacante sumó cuatro goles en sus 39 partidos como blanquiazul

Dauda, durante un partido con el CD Tenerife.

Dauda, durante un partido con el CD Tenerife. / El Día

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El futbolista ghanés Mohammed Dauda, conocido futbolísticamente como Mo Dauda, se ha desvinculado este sábado del CD Tenerife, según ha anunciado el club isleño.

El atacante africano, de 27 años, llegó en julio de 2022 procedente del Anderlecht de Bélgica, después de firmar una destacada campaña como cedido en el FC Cartagena, pero no terminó de cumplir las expectativas que se generaron tras su fichaje.

Durante su etapa como jugador del Tenerife, Mo Dauda participó en 39 partidos oficiales, en los que anotó cuatro goles y dio cuatro asistencias.

Además, jugó como cedido en el CD Eldense, de LaLiga Hypermotion, en la segunda mitad de la temporada 2023-2024, y en la UD Ibiza, en Primera Federación, durante la pasada campaña.

Noticias relacionadas y más

"El CD Tenerife le agradece a Mo Dauda su profesionalidad, y le desea éxitos deportivos y personales de cara al futuro", finaliza el comunicado del club.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents