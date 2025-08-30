Las edades de bronce: otras etapas del CD Tenerife lejos de la élite

Tercera, Segunda B y ahora Primera RFEF. Son los diferentes nombres que ha tenido la categoría que está justo por debajo de las dos principales, un nivel en el que el Tenerife ha competido once veces desde que accedió al circuito nacional en la temporada 1953/1954.

Su primera experiencia en el fútbol de bronce fue producto de un descenso tan inesperado como inusual, ya que el equipo blanquiazul cayó a Tercera al final de la campaña 67/68 siendo el noveno del Grupo 2 de Segunda División. La reestructuración de esa categoría, pensada para que los participantes se concentraran en un único grupo, condenó a los ocho últimos clasificados. El Tenerife entró en ese corte empatado a puntos con un Mestalla que sí se salvó y tras perder en casa del Levante en la última jornada, un oponente que no se jugaba nada.

Así se abrió una etapa de tres campañas seguidas en Tercera. Fue un momento de crisis para el representativo. De hecho, el Tenerife se planteó resetearse en el fútbol regional. Con el apoyo de la Federación Tinerfeña, el club apostó por la supervivencia. Lo hizo con un nuevo nombre, Tenerife Atlético y con un uniforme distinto, camiseta azul y pantalón blanco. Y como resultado, un insuficiente quinto puesto que obligó al equipo a repetir. La 69/70 fue diferente. Tuvo más estabilidad. La elección de García Verdugo como técnico resultó un acierto. Y el crecimiento de los canteranos sirvió de ayuda: Domingo, Cabrera, Juanito, Lesmes... Pero tampoco pudo ser. El Moscardó fue líder y subió con cuatro puntos más que los tinerfeños, que fueron segundos en la tabla.

A la tercera vino la vencida (70/71). Con el mismo entrenador y con una plantilla más consolidada, llegó el necesario ascenso. Domingo, Lesmes, Alberto Molina, Pepito, Esteban, Cabrera, Juanito, Manolo, Jorge, Mauro y Morales formaron el once tipo que rescató al club. El partido definitivo coincidió con la penúltima jornada, un 4-0 al Real Unión.

Segunda B

Después de siete campañas consecutivas en Segunda División, el Tenerife inició su ciclo más largo en la categoría de bronce, ya con la denominación de Segunda B: de la Liga 78/79 a la 82/83. En las tres primeras, el equipo logró meterse en la carrera por el ascenso –fue sexto, tercero y quinto con las plazas que daban derecho a subir para los dos mejores–. Pero en la cuarta incluso tuvo problemas para sellar la permanencia: José María Ramos, sustituto de Joseíto, recondujo la situación en las últimas seis jornadas.

Hasta que llegó José Ramón Fuertes al club en el verano de 1982. El asturiano dio en la tecla y situó al Tenerife en segundo puesto, válido para alcanzar el objetivo, por detrás del Bilbao Athletic. Un 6-0 al Compostela el 15 de mayo de 1983 selló el ascenso. En un Heliodoro a reventar, ese día fueron titulares Aguirreoa, Paco, Irusta, Manolo, Mini, David Amaral, Alberto, Noly, Masqué, Agustín Lasaosa y Rubén Cano.

La siguiente estancia del Tenerife en Segunda B fue corta, de solo un año. El club, dirigido por la recién creada Alternativa Blanquiazul, liderada por Javier Pérez, cogió impulso hacia su etapa más brillante, la de la década de los 90, con su eficaz huida de Segunda B. Los artífices en el césped fueron el técnico Martín Marrero y una plantilla con Aguirreoa, Toño, Quique, Pedro Martín, Bernard, Amaral, Tata, Salvador, Julio Suárez, Víctor, Chalo, Campello, Kiko de Diego, Sirvent, José Ramón, Lope Acosta, Luis, Toño Reyes y Celestino.

Con el paso de los años, el Tenerife se alejó del fútbol de barro y se acomodó en la élite, en Primera y, sobre todo, en Segunda División. Por eso fue tan chocante que regresara al tercer peldaño en 2011 después de encadenar dos descensos, un desplome sin precedentes incrustado en el largo periodo comandado por el presidente Miguel Concepción.

El primer intento desesperado por rectificar no tuvo éxito. Con Pedro Cordero en la dirección deportiva, una selección de Segunda B –Jorge Perona, Marcos Rodríguez, Cristóbal, Víctor Bravo, Ferrán Tacón...– y tres entrenadores, Antonio Calderón, García Tébar y el interino Quique Medina, el Tenerife se la jugó en la final de la promoción ante la Ponferradina, con triunfo para el conjunto berciano en junio de 2012.

Con la lección aprendida y la misma o incluso más necesidad, el club confió en Quique Medina para que confeccionara la plantilla de la 12/13. Y acertó con la elección del técnico, Álvaro Cervera, y con fichajes como los de Suso Santana, Javi Moyano, Íñigo Ros o Cristo Martín. El equipo, que ha se había reforzado en enero de 2012 con Aridane, Luismi Loro y Raúl Llorente, cruzó la meta el 2 de junio de 2013 en el partido de vuelta de la final de campeones de grupo jugada ante el Hospitalet.