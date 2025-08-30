El capitán ya ha ganado en el Pedro Escartín

Aitor Sanz Martín tal vez no se acuerde, pero ocurrió el 2 de febrero de 2008, el mismo día que el ahora capitán del capitán cumplía 150 partidos oficiales en la competición de bronce. El madrileño militaba en el Zamora, donde ya era capitán general y cumplía su segundo año. Visitaron Guadalajara, como lo hará el Tenerife mañana domingo, y el resultado fue 0-1.

Desde su condición de tercer jugador de la historia del club con más partidos jugados, Sanz Martín es un auténtico referente para compañeros, técnicos y también para los aficionados. Su permanencia en el proyecto es una garantía de estabilidad, una brújula para los momentos más difíciles y también un máster en conocimiento de la categoría.

No es igual la actual Primera RFEF que la Segunda B que conoció Aitor, pero sí mantienen algunas equivalencias. «Lo que tengo más claro es que hemos de ir con humildad», avisa el veterano centrocampista, a a punto de descorchar su decimotercera temporada en el club.

Con el Zamora, ganó sufriendo, con un gol solitario del tinerfeño Aarón Darias a los 16 minutos de partido. Ambos eran titularísimos en un proyecto con muy buena pinta, que además le dejó a la orilla del ascenso. «Quien piense que vamos a ganar la liga con facilidad se equivoca completamente», apunta Sanz en las horas previas al estreno. Lo dice con conocimiento de causa. «Habrá campos donde encontremos dificultades serias y no podamos desplegar nuestro mejor nivel», avisa.

Así pues, aprovecha el emblemático jugador para enviar un mensaje a la calma en medio del optimismo generalizado, que además agradece. «De la afición yo no tengo ninguna duda, van a estar ahí seguro. La temporada pasada fuimos a jugar a Almería con el equipo descendido y me emocionó ver a todo el mundo aplaudiendo. Pero sí recomendaría paciencia porque sé que esta temporada no va a ser un camino de rosas, no va a ser sencillo. Si queremos hacer cosas grandes, vamos a tener que sufrir y superar malos momentos», comenta.

Para empezar, advierte de que el propio feudo del Guadalajara va a ser un campo de minas, probablemente con el rival a la expectativa y sin dejar espacios al Tenerife.

Severas dificultades

«Es que vamos a a ir a campos donde se espera de nosotros la mejor de nuestras versiones y quizá no estemos afortunados, o no tengamos fluidez en determinados minutos. Estas cosas pueden pasar y lo que pedimos es comprensión, si cabe, pero si somos capaces de gestionar esas situaciones y llevarlas a buen puerto, seguramente podamos disfrutar de un bonito año».

En cuanto a su propia evolución, explica Aitor que ha aprendido a dosificarse, a no ser tan explosivo como en sus primeros años –en Zamora, por ejemplo– y a entender mejor el juego en clave colectiva. «Uno tiene que reiventarse poco a poco. En todos los años que llevo aquí es cuando he aprendido a jugar al fútbol. Sabía cómo se jugaba; pero cuando llegué aquí entendí cómo se juega. Eso ha sido gracias a los entrenadores que he tenido, desde Álvaro Cervera a Luis Miguel Ramis; y de Raúl Agné me acuerdo mucho también. Creo que uno ha evolucionado y ha cambiado también», dice Aitor de sí mismo.

Y llegados a este punto, con serias opciones de que este curso sea aquel donde iguale a otro histórico como Toño e incluso pueda acercarse a los registros del histórico Molina, cuenta Sanz que hay experiencias del pasado que aún le duelen (las derrotas ante Getafe o Girona, pero sobre todo el aciago curso pasado) y que se llevará de la profesión, el día que se retire, sobre todo el afecto de los demás. «Eso sí que me enorgullece porque en esto del fútbol todo el mundo opina. Cada uno tiene su manera de decir las cosas y su visión de todo, pero que los tuyos te ensalcen sí que me llena».