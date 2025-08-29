Las verdades de Álvaro Cervera antes del estreno liguero del CD Tenerife: "Me habría gustado firmar a un zurdo profundo"

Álvaro Cervera viajará mañana con su equipo a Guadalajara, donde espera el domingo el primer partido de la nueva singladura del club en Primera RFEF (Pedro Escartín, 18:15 horas) y lo hace con ocho nombres ya decididos en la alineación inicial, y con algunas dudas que resolverá durante el fin de semana. Eso sí, con la certidumbre de que el representativo “va a competir bien” en esta categoría.

“La plantilla se adapta mucho a lo que queremos”, apuntó el entrenador, quien subrayó que aún no está resuelta la incógnita final, la que tiene que ver con el último descarte. Sí puntualizó que, salga el futbolista que salga, se arreglarán cubriendo su vacante con los futbolistas del B.”Nos habría faltado un zurdo profundo, me hubiera gustado tener más futbolistas a pierna natural”, fue su único lamento respecto a la configuración de la plantilla, que se ha completado con la llegada de Javi Pérez. El ex del Huesca no estará disponible para mañana y previsiblemente tampoco para el estreno en casa. “Ya veremos”, apostilló Cervera, quien reveló que no está al nivel físico de los demás.

De paso, el técnico blanquiazul desveló que este fichaje dificulta las perspectivas de Ulloa, que había sido muy relevante durante la temporada. “Es que juegan los dos en una posición muy parecida y Javi es un jugador de características similares”, apuntó. La primera rueda de prensa del nuevo curso valió para encumbrar a dos canteranos, Dani Fernández y Fran Sabina, a los que Cervera quiere “con el primer equipo”.

Dani Fernández y Fran Sabina

“Vamos a intentar que se queden con nosotros, vamos a hacer todo lo posible”, verbalizó. “Luego, tienen que poner de su parte ellos. A Dani le falta regularidad, aportar. Y Fran directamente me lo preguntó el otro día: ¿qué me falta? Realmente no le falta nada, solo la experiencia de estar en el campo. Pero no puede ser que, cuando no marque gol, juguemos con nueve. Tiene que hacer desmarques y otras cosas”, contestó el entrenador. En todo caso, auguró para ambos jóvenes futbolistas una temporada de crecimiento: “Queremos que se queden y que sean importantes, que jueguen minutos, no cinco o diez cada dos semanas”.

Otro futbolista local al alza es Alassan, cuya titularidad casi confirmó. “Voy a ponerle porque es el derecho que tenemos”, apuntó tras confirmar que las convocatorias a domicilio serán de 20 futbolistas, como el año pasado. También sugirió que se verá muchas veces a la vez a Mateu y Ander Zoilo, con el primero por delante del segundo. “Durante los partidos, se valora esa opción. Marc siempre ha sido extremo más que lateral, y puede pasar. Pero no es una posibilidad para arrancar un partido así, porque sería una banda no lenta, pero sí atascada”, matizó.

Por otro lado, explicitó que es factible que componga un once con dos delanteros. “Yo casi nunca he jugado así, pero ahora tengo un equipo para hacerlo”, respondió. Sobre el rival, dio algunas pinceladas. “He visto algunos vídeos de ellos y es un equipo que, con el ascenso aún reciente, viene con una energía plus. Eso ocurre con todos los clubes que cambian de categoría a mejor. Tienen las ideas claras, te pueden apretar arriba y defender atrás. Además, cuentan con futbolistas con calidad. Además, juegan en su casa. Nos vamos a encontrar una oposición fuerte. No voy a hablar de nombres, aunque conozco a algunos”, cerró.