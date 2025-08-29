El de Roberto Carlos y 9 más: ¿cuál ha sido el mejor gol que le han metido al CD Tenerife en el Heliodoro?

El Heliodoro Rodríguez López, con casi un siglo de historia, ha sido escenario de algunos de los capítulos más intensos del fútbol español y europeo.

En su césped el CD Tenerife ha escrito páginas gloriosas, como las ligas decididas contra el Real Madrid en los años 90 o las noches mágicas de la Copa de la UEFA, pero también ha tenido que soportar goles que aún hoy provocan un silencio de asombro en la grada.

No hablamos de tantos cualquiera, sino de auténticas obras de arte firmadas por nombres que marcaron época: desde Roberto Carlos a Messi, pasando por Hagi, Nedvěd o Aimar.

El mejor gol visitante

La cuenta “Las Voces del Tete” recupera en Instagram esa memoria colectiva con un reto a los aficionados: elegir cuál ha sido el mejor gol visitante visto en el Heliodoro.

El resultado es un Top-10 que mezcla nostalgia, épica y reconocimiento al talento de algunos de los grandes del fútbol mundial.

Roberto Carlos (Real Madrid, 1997/98)

El célebre “centro-chut imposible” desde línea de fondo. Fue el 21 de febrero de 1998, el brasileño llegó en carrera a un balón que se perdía y, con el exterior, lo coló en la escuadra. Aquella noche acabó 4-3 para el Tenerife.

Lionel Messi (FC Barcelona, 2009/10)

El hat-trick del 10 de enero de 2010 (0-5) en el Heliodoro incluyó definiciones de antología, con su clásica vaselina como postal, en plena temporada del sextete.

Pablo Aimar (Valencia, 2001/02)

El 30 de marzo de 2002, con la Liga en juego, Aimar firmó uno de esos goles “de época”: control orientado y toque sutil en el área. Fue una tarde que empujó al Valencia hacia el título.

Patrick Kluivert (FC Barcelona, 2001/02)

El 2 de febrero de 2002, Kluivert se llevó el balón y parte del foco con un hat-trick en el 0-6 culé. Remates de primera y atacando el espacio: catálogo puro del neerlandés.

Pavel Nedvěd (Lazio, 1996/97, Copa de la UEFA)

La noche eurotete por excelencia (5-3, 29/10/1996) empezó con un latigazo del checo. Aquel partidazo de la UEFA dejó goles inolvidables en ambas porterías; el de Nedvěd abrió la cuenta.

Roger García (FC Barcelona, 1995/96)

13 de noviembre de 1995: Roger clavó un disparo precioso para el 0-1 parcial. El choque terminaría 1-1.

Moussa Saïb (AJ Auxerre, 1993/94, Copa de la UEFA)

El 15 de septiembre de 1993, en el primer partido europeo como local del Tenerife (2-2), el argelino Saïb firmó uno de los tantos visitantes de aquella noche inaugural.

Adrian Ilie (Valencia, 1997/98)

El rumano abrió el marcador el 15 de mayo de 1998 (3-2), en otra tarde trepidante en el Heliodoro frente a un Valencia de talento e irregularidad.

Gheorghe Hagi (Real Madrid, 1991/92)

El 7 de junio de 1992, en el célebre Tenerife 3-2 Real Madrid que decidió la Liga, Hagi marcó el 0-2 con un zurdazo marca de la casa antes de la histórica remontada blanquiazul.

Miguel Tendillo (Real Burgos, 1992/93)

El central internacional anotó en el 3-1 del 14 de febrero de 1993. No es el más famoso de la lista, pero sí uno de esos recuerdos noventeros que la grada veterana ubica al instante.

El Heliodoro Rodríguez López ha sido escenario de ligas decididas, noches europeas y visitas de leyenda, incluyendo, como es el caso del gol de Roberto Carlos, uno de los mejores goles de la historia del fútbol. Eso es decir mucho.