El particular ascenso de Aitor: un ‘3, 2, 1’ en el ranking histórico del CD Tenerife

En paralelo a la búsqueda del objetivo único del ascenso a Segunda División, sobresale el caso nada frecuente de un futbolista que podría pasar a encabezar la relación de jugadores que más partidos oficiales han disputado con el Tenerife. No es otro que Aitor Sanz.

El centrocampista madrileño cumple su decimotercera campaña como blanquiazul y ocupa el tercer lugar del ranking, a solo siete actuaciones del segundo, Toño Hernández; y a 33 del líder, Alberto Molina. En un curso en el que al representativo le esperan 38 encuentros de Liga –participaría en la promoción si termina entre los puestos secundo y quinto– y, al menos, una eliminatoria de Copa, el capitán tendrá margen para reforzar su condición de jugador histórico en activo.

Sanz, fichado por el Tenerife en el verano de 2013, con Quique Medina en la dirección deportiva, Álvaro Cervera en el banquillo y con el equipo recién ascendido a Segunda, debutó el 18 de agosto de 2013 en el campo del Alcorcón.

Así puso en marcha su contador, unos meses después de desligarse del Real Oviedo con la duda de saber si había hecho lo correcto. El paso del tiempo ha demostrado que su decisión sí fue acertada «Este es el club de mi vida», reconoció tras firmar la ampliación de la duración de su contrato hasta junio de 2026, sabiendo que, tal como le habían dicho los dirigentes, iba a poder seguir con total libertad, sin condiciones.

"El Tenerife es el club de mi vida. Me están dando las gracias por seguir un año más, pero las tendría que dar yo por este privilegio" Aitor Sanz — Capitán del CD Tenerife

El visto bueno de Cervera estaba más que dado. «Aitor quiere tanto al Tenerife, que le duele dejarlo así», comentó el entrenador en las últimas semanas de la pasada temporada, cuando el descenso ya era matemático y estaba en el aire la continuidad del jugador.

Y así fue. Cerca de cumplir 41 años –llegará a esa edad el 13 de septiembre– y teniendo claro que podrá ser útil dentro y fuera del campo, aceptó el reto de ayudar en la operación retorno a Segunda. «Habría sido duro retirarme así», admitió refiriéndose a la posibilidad de haber colgado las botas con el «fracaso» de la caída a Primera RFEF.

Pero Aitor no dio ese paso a ciegas. «Para mí iba a ser muy importante saber que íbamos a iniciar un proyecto ordenado y ambicioso, con criterios adecuados», explica, convencido de que la manera de proceder está siendo correcta. «Luego, el fútbol es fútbol y no será fácil lograr resultados», matiza.

Lo que en su día empezó como aventura con pronóstico incierto –«llegué con dos años de contrato firmados sin saber si iba a aguantar al primero»–, ha elevado a Aitor a la categoría de leyenda.