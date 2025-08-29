El papel de la cantera en tiempos de crisis del CD Tenerife
David, César y Alassan, con ficha profesional; Gabri de Vuyst, Dani Fernández y Fran Sabina, presente y futuro desde la base
No fue casualidad que en la última temporada del Tenerife en Segunda División B, también con Álvaro Cervera como entrenador (12/13), aumentara la presencia de jugadores formados en la base del club en los partidos del primer equipo.
Las restricciones económicas aconsejaron dirigir la mirada a los jóvenes de la casa que venían destacando. Bruno González volvió de una cesión al Teruel y se quedó, y también tuvieron su sitio, con más o menos protagonismo, futbolistas como Yeray González, Alberto Jiménez, Ayoze Pérez, Jesús Álvaro, Abel Suárez, Roberto Gutiérrez...
Y no es que el club le haya cerrado la puerta a la cantera desde entonces, pero la caída a una categoría no profesional podría amplificar las oportunidades para los chicos formados en la Ciudad Deportiva Javier Pérez, ahora con la novedad incluida de la cercanía del filial, que compite justo en el nivel inferior, en Segunda RFEF.
El Tenerife viene de incluir en la plantilla profesional a los laterales derechos David Rodríguez –firmó el verano pasado– y César Álvarez, y también al extremo Alassan Gutiérrez –los dos, en esta pretemporada–. Pero hay otros que han aprovechado la puesta a punto del equipo principal para demostrar que también merecen su sitio, al menos con minutos en Primera RFEF.
En la portería habrá un canterano como alternativa a Dani Martín. El habitual suplente será el majorero Gabriel Lozano de Vuyst, mientras que Sergio Aragoneses será la alternativa, a medias entre el B y al A.
Luego, en otras posiciones, de camino al inicio del curso destacaron el delantero Fran Sabina –con tres goles en los amistosos y otro, del Trofeo Teide, propiciado por él y anotado en propia meta por Pejiño, de Las Palmas– y el mediapunta Dani Fernández –ya había dejado su carta de presentación siendo un juvenil–.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Teide arrastra veinte siglos de 'enfermedad' ecológica tras la desaparición del bosque de cedros ancestrales
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Lopesan ultima la compra del Bahía del Duque por 320 millones
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Destapan una supuesta trama que pagaba a médicos de Tenerife para que recetaran sus productos
- La Laguna programa más de 50 actos para celebrar el Cristo
- El mar canario se calentará menos que el resto del planeta: los científicos vaticinan que su temperatura será un grado mayor en 2050
- Dos muertos tras chocar un coche contra una casa en Valle Gran Rey en La Gomera