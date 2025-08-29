Baba Doncou, un fichaje sorpresa y con cesión exprés

Oportunidad de mercado, fichaje relámpago y cesión exprés. Así puede definirse una de las últimas operaciones realizadas por el CD Tenerife antes del cierre de la ventana veraniega, que se producirá en la noche del lunes.

Baba Doucou, extremo hispano senegalés procedente de la factoría del Real Madrid, se convierte en la incorporación número 16 de las concretadas por la dirección deportiva, aunque en este caso para jugar a préstamo hasta final de temporada en el Arenas de Getxo.

Como ocurre también en las cesiones formalizadas con el Guadalajara (Salifo Caropitche) y Unionistas de Salamanca (Gabri Palmero), el futbolista africano no podrá medirse al representativo en los partidos oficiales que su nuevo equipo dispute en esta venidera campaña 2025/26.

Baba Diocou llevaba años siendo uno de los canteranos con mejor proyección en La Fábrica, a la que se incorporó en el verano de 2017 para formar parte del Infantil B del cuadro merengue. Desde ese momento, fue escalando por todas las categorías del club blanco, hasta debutar con el Real Madrid Castilla a las órdenes de Raúl González Blanco. Con ficha en el C, en el segundo tramo de la campaña tuvo el premio del debut con el primer filial blanco ante el Alcoyano. Además, participó en otros tres partidos ligueros.

El debut con el Castilla fue el momento más especial en un año complicado para el jugador, como así expresó en sus perfiles en las redes, dejando entrever su adiós. «Finaliza una temporada en la que he atravesado una de las etapas más difíciles de mi vida, pero a pesar del dolor y los desafíos, encontré la fuerza para seguir adelante y salir más fuerte que nunca. Gracias a todos los que estuvieron ahí», anotó el delantero el pasado mes de mayo. Ahora, Baba enfila una nueva etapa fuera de Valdebebas y estará ligado al Tenerife, si así lo estiman sus técnicos, una vez concluya esta campaña.

Fuentes del equipo isleño aseguran que se les presentó esta oportunidad de mercado, una vez Doucou se desvinculó del Madrid el pasado miércoles, y ayer mismo procedieron a la firma de su fichaje. El Arenas se adelantó y anunció la operación antes que el propio equipo blanquiazul.

Babacar Doucou tiene 20 años y nació en Fassada, Senegal. Tras militar en el Complutense Alcalá, pasó por todas las categorías en la cantera blanca: infantiles B y A, cadetes B y A, juveniles C, B y A; y por último, Real Madrid C y B.