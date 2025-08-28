Este es el rival con el que el CD Tenerife estrena la temporada en Primera RFEF

El CD Tenerife se estrena esta semana en el fútbol no profesional. Arranca la temporada 2025/26 en Primera RFEF este mismo viernes 29 de agosto aunque a los de Álvaro Cervera les toca esperar casi a cerrar la jornada.

El calendario marcado para este inicio ha deparado al CD Tenerife un partido vespertino: el representativo se medirá al CD Guadalajara en el Estadio Pedro Escartín el domingo 31 de agosto a partir de las 18:15 horas.

Este primer partido se realiza fuera de casa atendiendo a la petición de los blanquiazules, pendientes de las obras de reposición de las butacas del estadio Heliodoro Rodríguez López, actualmente en ejecución.

Los jugadores

Sea como sea, los isleños se plantan en esta competición con el cartel de favoritos al ascenso y se aferrará a su nombre y a su historia para certificar cuanto antes el regreso al fútbol profesional. A falta de que se termine de configurar la plantilla, por lo pronto a Cervera le sobran jugadores así que la primera convocatoria que anunciará el míster en las próximas horas será clave para augurar nuevos movimientos.

Por lo pronto, la lista de jugadores con los que cuenta el CD Tenerife se compone de los porteros Dani Martín y G. Lozano y los defensas Álvaro González, Ander Zoilo, A. Landázuri, César Álvarez, David Rodríguez, F. Aguero, José León y Marc Mateu.

En el centro del campo estarán Aitor Sanz, Cris Montes, Fabricio, Javi Pérez, J. Calavera, Juanjo y Maikel Mesa mientras que en la delantera la conforman Alassan, Enric Gallego, Nacho Gil, Jeremy José, Jesús de Miguel, M. Balde y Noel López.

Antecedentes

El CD Tenerife y el Guadalajara no han cruzado nunca sus caminos. De hecho, los castellanos solo se han enfrentado a las categorías inferiores de los blanquiazules al menos en tres ocasiones.

La primera de ellas fue el 15 de noviembre de 2009 en la jornada 13 de la extinta Segunda B (2009-2010), imponiéndose gracias al gol tempranero de Rubén Rosquete y el posterior doblete de Airam (2-3). Cuatro años más tarde, el 27 de noviembre de 2013, se produjo la segunda visita en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa Federación, con derrota en el descuento (4-3, Amorín, Jairo y Jefté).

Por último, el pasado 26 de enero, el equipo de Leandro Cabrera visitó en la vigésima fecha al entonces líder del grupo V de la Segunda Federación adelantándose por medio de Alassan, pero acabó cayendo por 3-1 ante un Dépor intratable que llegaría invicto como local hasta la última jornada de Liga, cuando ya había ascendido.