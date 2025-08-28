¿Qué es más probable? ¿Que el PSG gane otra Champions o que suba el CD Tenerife?

Un ascenso muy claro. Si fuera por las casas de apuestas que operan en internet, el ascenso del CD Tenerife está más claro que el campeón de la próxima Liga de Campeones (apuestan por PSG o Liverpool) o el equipo que ascenderá a Primera División esta temporada (creen que el Valladolid).

Sin excepción, todas las páginas especializadas en vaticinios ubican al representativo como el plantel de los dos grupos de Primera RFEF con mejores perspectivas para cambiar de categoría y volver al fútbol profesional. En BetFair, su ascenso se paga 2,8 euros por cada uno apostado; en términos muy semejantes, también en Bet365 es el cuadro de Álvaro Cervera la primera de las opciones. Además, su cotización ha mejorado a raíz de fichajes como el de Javi Pérez, procedente de la Hypermotion; o los más recientes resultados de pretemporada, los últimos tres con portería a cero.

Tras el Tenerife, figuran a distancia como aspirantes al ascenso por la vía rápida el Racing de Ferrol (4,5 euros de ganancia por cada uno apostado), Ponferradina (6), Zamora (8), Mérida (10), Lugo y Real Madrid Castilla (12).

Más lejos de las posiciones cabeceras, las apostadoras sitúan a otros dos filiales como el del Athletic Club y el del Celta de Vigo. Todavía más ostensibles son las distancias con los equipos que teóricamente están llamados a pugnar por la permanencia. Entre ellos, BetFair y Bet365 coinciden en la lista de candidatos y también en el orden. Ambas páginas ven en la zona baja a Pontevedra, Ourense, Cacereño, Talavera y Guadalajara, próximo rival del Tenerife; y además vaticinan que en las últimas posiciones de la tabla estarán el histórico Arenas y el Real Avilés Industrial.

Los números

Las cotizaciones que ofrecen del Tenerife cobran mayor valor si se comparan con las del otro grupo de Primera RFEF, sobre el papel más competido y con mayor número de candidatos a la primera plaza, aquella que da el premio grande del ascenso sin necesidad de disputar eliminatorias. Las dos casas de apuestas que registran mayor número de pronósticos en Primera RFEF –las otras se centran en las categoríás profesionales– ven al Real Murcia como primer aspirante (3,5 euros de ganancia por cada uno de inversión), por delante de Ibiza (5), Cartagena y Eldense (7). Como quinta opción aparece el Hércules de Carlos Abad (8), mientras la coincidencia es total al situar como farolillos rojos a los modestos Tarazona y Teruel.

En cuanto a la primera jornada, la victoria del CD Tenerife en el Pedro Escartín (domingo, 18:15 horas)aparece como el resultado más probable en el choque frente al Guadalajara: se paga el doble de lo apostado. No obstante, hay un partido del mismo grupo donde el pronóstico es todavía más claro, pues en el Ferrol-Talavera apenas se paga nada por el triunfo local del equipo gallego.