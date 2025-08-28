Guadalajara enfrenta a un modesto con un gigante

Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Ceuta, Melilla, Lugo, Orense, Palencia, Segovia, Teruel, Toledo y Zamora y Guadalajara conforman la cada vez más angosta lista de provincias españolas que jamás han disfrutado de un club en la élite del fútbol nacional. Justamente la capital alcarreña sí disfrutó de un par de campañas en Segunda antes de sufrir un traumático descenso en los despachos.

Ya rehecho de aquella desagradable situación, el club morado se presenta esta temporada en Primera RFEF y la inaugura «de la mejor forma posible», aduce su presidente, Carlos Ávila, con un duelo «ante el gran favorito» al ascenso. Así define al Tenerife, equipo junto al que protagonizará posiblemente el choque más desigual de la primera jornada en la competición de bronce.

Apunta el dirigente que ejercerá como anfitrión este domingo (Pedro Escartín, 18:15 horas) que maneja su club «uno de los presupuestos más bajos» de toda la competición. Y que, frente a los 15 fichajes del Tenerife, él ha apostado por casi idéntico número de operaciones, pero en su caso han sido renovaciones.

«Hemos apostado por la continuidad de la mayoría de futbolistas que nos ayudaron a lograr el ascenso», presume Ávila, quien el año pasado veía como un acontecimiento medirse al filial del Tenerife y ahora recibe con honores a su primer equipo. «Entendemos que es una situación pasajera o circunstancial que una institución con tanta solera haya caído a categoría no profesional, pero en el campo seremos once contra once; jugamos con las mismas armas y los dos buscaremos la victoria», enuncia.

Un detalle que evidencia la distancia abismal entre ambos proyectos es que el fichaje estelar de los alcarreños es Salifo Caropitche, cedido por el Tenerife, donde tenía ficha en su filial. «Con el jugador estamos encantados. Es un tipo sensacional y un gran delantero que nos va a dar alegrías, ahora en el Guadalajara y en el futuro también seguro que en el Tenerife», esgrime el mandatario local, quien bromea al decir que no tienen «ni 10.000, ni 100.000 euros» para pagar la indemnización –prefiere no cuantificarla con precisión– a la que se enfrentarían si optasen por alinearlo. Como es lógico, el Tenerife introdujo una cláusula para evitar su presencia con el enemigo porque, al fin y al cabo, Caropitche no deja de ser un cedido.

«Hemos firmado siete o ocho incorporaciones. Son poquitos cambios y sabemos nuestro rol dentro de la categoría. Somos muy pequeñitos comparados con el Tenerife. Tenemos uno de los presupuestos para fichar más austeros de los dos grupos», apunta Ávila, quien espera «un gran ambiente de fútbol» en el Pedro Escartín. También ahí las distancias son considerables. Frente a las casi 23.000 butacas del Heliodoro, ni una cuarta parte son las que componen los graderíos del campo del Dépor, como así llaman a su representativo en Guadalajara.

«A trabajo y a ilusión, no nos va a ganar nadie. Queremos competir con todo el mundo y el objetivo es mantener la categoría», afirman los dirigentes del club cuando la liga está a punto de comenzar. Según dicen, están encantados de que su ascenso coincida con un momento de eclosión de la Primera RFEF, con muchos cambios que ayudarán a mejorarla «en todos los sentidos».

Empezando por la repercusión que tendrá, y a la que «ayuda la presencia de un grande como el Tenerife», pero también por la multiplicación de los operadores que la emitirán en directo y al aterrizaje del VAR por encargo, un sistema en el que el Guadalajara dice confiar, al menos en un principio: «Esperamos que mejore la competición».