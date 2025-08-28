Felipe Miñambres, presidente del CD Tenerife: "Nuestro nombre será mayor que el de los rivales, pero la categoría es la misma"

Felipe Miñambres afronta con "ilusión" y "responsabilidad" su primera temporada al completo al mando de un club al que regresó en abril. El presidente, no obstante, insiste en la dificultad de la complicada empresa que tiene por delante el equipo. "Nuestro nombre será mayor que el de los rivales, pero la categoría es la misma", advierte el dirigente.

¿Cómo se encuentra a solo unas horas de que comience la temporada?

Con ilusión. Uno afronta los proyectos con la ilusión de llegar adonde queremos. Sabemos que en el camino habrá piedras, pero tenemos la ilusión de alcanzar el sueño que tenemos para esta temporada. No solo yo, sino todo el tinerfeñismo.

La exigencia va a ser muy alta. ¿Se siente muy responsabilizado?

Cuando uno accede a un cargo sabe que tiene unas responsabilidades. Ahora mismo percibo mucha más ilusión que responsabilidad. Noto más ilusión por lo que se puede conseguir que responsabilidad por los obstáculos que nos podamos encontrar, que los esquivaremos. La responsabilidad es inherente al cargo.

En caso de no salir bien las cosas, ¿podría permitirse el Tenerife un segundo año fuera del fútbol profesional?

Es que no pienso en eso. No pienso. Queda mucho tiempo por delante y en lo que pienso ahora es que el equipo haga un buen partido en Guadalajara y podamos ganar porque no es un estadio fácil. No pienso en lo que pasaría si no, igual que tampoco pienso en lo que pasaría si sí.

¿Se acostumbra a ser presidente?

A veces no me giro cuando me llaman 'presi'. Me resulta curioso, pero me voy acostumbrando. A veces no lo siento así porque cuando me lo dice la gente más cercana, pues cuesta más asimilarlo.

Aquí la gente le adora. Pero no solo le quieren, hay confianza plena en su trabajo. ¿Eso lo percibe?

Sí. Lo siento. Cada día y esté donde esté. Es una responsabilidad que afronto con naturalidad. Me sorprende más el cariño después de tantos años. Se unen más cosas porque es un sentimiento de la gente hacia mí y yo lo recibo con mucho cariño. A veces se siembra y no se recoge, pero yo estoy recogiendo lo que sembré durante mucho tiempo. Estoy muy agradecido por el cariño que me da la gente cada día. Ahora nos toca hacer nuestro trabajo. Es el tiempo de los jugadores y los técnicos, que son lo más importante. Ellos son lo más importante de un club de fútbol, los que tienen capacidad de cambiar las circunstancias y cambiar el rumbo.

¿Había tenido esa conexión con la afición en algún otro club?

Como aquí no. Es verdad que vengo de una primera etapa como futbolista y de un recuerdo muy bueno que tiene la gente de aquella época. Sí que tuve muy buena conexión con la gente del Rayo. Allí logramos escalar desde Segunda B hasta Primera. Lo que pasa es que aquí se une todo por aquellos 13 años como jugador. He sentido conexión, pero como aquí no, eso es imposible.

En julio se formó un nuevo Consejo después de varios episodios controvertidos. ¿Trabaja ahora de forma más cómoda?

Más tranquilidad hay. El Consejo está formado por una parte, la que eligió Rayco. Digamos que somos todos del mismo grupo y se nota más tranquilidad. Yo quiero que no solo sea para nosotros, sino para el club, y que desde ahí podamos hacer un club mejor.

La campaña de abonos se ha retomado después de un parón de 15 días. ¿Cree que les va a penalizar? ¿Cuál es ahora el objetivo?

Tuvimos que parar porque, por un tema de seguridad, se van a quitar muchos asientos. Necesitábamos saber dónde nos iban a faltar, que aún no está decidido del todo, y tratar luego de reubicar a los aficionados. Quiero agradecer a los afectados porque están siendo muy comprensivos. Es un tema que no afrontamos con gusto porque, aparte, no depende de nosotros, pero nos toca dar la cara delante del aficionado. Yo creo que la gente está muy ilusionada y creo que va a continuar un buen ritmo. Vamos a pasar los 12.500 porque habrá margen hasta el primer partido en casa. Estamos muy contentos y agradecidos.

En cualquier caso, los asientos no estarán listos para el primer partido en casa...

Sabemos que es un desgaste y a la gente no le gusta. Están en su derecho de enfadarse, pero no podemos hacer nada. Estamos obligados a cumplir la normativa. Entendemos que habrá gente que no quede contenta, pero daremos la cara y trataremos de solucionar el problema. Llegará el primer partido en casa y no estará solucionado. También es verdad que hacía falta y el campo está quedando muy bonito.

Y en el segundo, ¿hay seguridad de que el cambio se haya completado para entonces?

Tampoco. No la hay. O al menos no nos lo han comunicado así. Tendremos que seguir apelando a la paciencia de la afición.

Usted pidió que todos nos pusiéramos “la camiseta de Primera Federación”. ¿Cree que los aficionados ya la llevan?

Eso lo veremos. Es necesario. Queremos aspirar a más, pero debemos saber dónde estamos. En este lugar nos toca pelear y luchar. Por tanto, no queda otra que ponérsela. Sobre todo en los partidos en casa, que alguno se nos complicará, que la gente entienda que tiene que seguir apoyando. Aunque nuestro nombre sea mayor que el de nuestro rival. Nuestro nombre será mayor, pero la categoría será la misma.

¿Le ha gustado la pretemporada del equipo?

Sí, pero las pretemporadas son lo que son. He vivido malas pretemporadas y buenas temporadas y también lo contrario. Es cierto que las sensaciones del cuerpo técnico con los jugadores y de los jugadores con el cuerpo técnico son buenas, pero habrá que demostrarlo cuando valga: cuando haya presión y puntos de por medio. Hay buena plantilla y hay buen entrenador. Lo que toca es demostrarlo.

Pero, en cuanto a exigencia, ha sido de más a menos, y no al revés. ¿Eso le preocupa?

Es que de menos a más era imposible. Los equipos de Segunda ya estaban compitiendo y no podíamos jugar contra ellos. Es lo que toca por estar en la categoría en la que estamos. De eso también se trata la camiseta de Primera RFEF. Tenemos que adaptarnos. Hicimos lo que se pudo. Otro año trataremos de cerrar antes los partidos, pero dependerá de la categoría en la que estemos.

¿Qué le parece la plantilla?

Me gusta. Pienso que es equilibrada y con diferentes cualidades en sus futbolistas. Hay bastantes alternativas. Me gusta lo que veo: buena plantilla, buenos jugadores, gente joven, gente veterana... Ahora hay que hacer un buen producto mezclando todo eso.

Pero, tras la llegada de Javi Pérez, sobra ahora una ficha senior...

Sobra una ficha y quedan días. El mercado es el que decide lo que sucede. La Dirección Deportiva resolverá la situación.

Entonces, está claro que algo no ha salido bien. ¿Qué ha sucedido para que sobre un jugador?

Pues que a veces el mercado cambia. Nosotros tenemos la posibilidad de tratar de hacer el mejor equipo posible antes del final del mercado. Ahora hay que tomar una decisión, que será por el bien de la plantilla. Tenemos propuestas por algunos jugadores y quizá lleguen algunas por otros. A veces pasan estas cosas en el mercado y hay que resolverlas. No lamentarse, sino solucionarlas.

Usted y Manu Guill explicaron en su momento que habría que esperar hasta los últimos días por algunos futbolistas. Sin embargo, el día 15 de agosto podría haberse cerrado la plantilla con la llegada de Noel. ¿Qué cambió?

Si la plantilla se hubiese quedado así, estaba contento. Lo que pasa es que hay momentos en los que no puedes esperar y no cerrar algunas incorporaciones. Hay otros a los que no sabes si vas a poder acceder, como Javi [Pérez]. A veces el mercado te atropella y tienes que resolver las situaciones. Tenemos propuestas por algunos jugadores, pero es verdad que hay una dificultad y debemos resolverla. Ahora no vale lamentarse, sino actuar y dejar la mejor plantilla posible.

Las desvinculaciones de Jorge Padilla y Dauda llegarán a última hora. ¿Serán muy malos negocios para el club?

Son casos distintos. Hasta ahora, la Dirección Deportiva había solventado esas situaciones de una forma espectacular. Ahora no hay tanto tiempo y tienes que ceder. Lo que está claro es que, cuando los jugadores salen, lo hacen ganando en el 90% de los casos. Ellos tienen propuestas de equipos desde hace tiempo, pero decidieron esperar.

¿Descarta algún último movimiento?

Aunque nunca se sabe, sería rizar el rizo. No estamos en situación de seguir fichando.

¿Hubo tiranteces entre el cuerpo técnico y el club por la gestión de algunos fichajes?

Son situaciones normales. Se trata de que hay diferentes opiniones y es una cosa normal. Hay muy buena relación entre la Dirección Deportiva y Álvaro. Eso no significa que las opiniones sean siempre unánimes, pero la relación es muy buena y, además, se ha ido consolidando.

Algunos canteranos como Dani, Gabriel, Sabina o el fichado Ulloa han agradado mucho estas semanas. Si usted fuese director deportivo de otro club, ¿a cuál de ellos ficharía?

Dependería de la categoría … es que son buenos todos. Han tenido una buena aparición y ahora hay que verlos competir. Nuestras expectativas son saltas, pero hay que cumplirlas en el terreno de juego. Son chicos que van a estar en la mira de equipos de superiores categorías. Cuando uno va a ver jugadores lo que mira es el rendimiento y la edad y todos ellos son jugadores atractivos para equipos de superior categoría.

Pero no se ha quedado con ninguno...

Es que son buenos todos. A Gabri lo vi cuando llegué y, al igual que Aragoneses Jr, me transmite mucha confianza, son buenos porteros. Dani es muy bueno y muy joven, de Fran Sabina ya me había dicho Ayoze que era un chico con mucho gol y tenía que fijarme en él y por traer a Ulloa tuvimos una pelea grande. Era un chico pretendido, por el Granada y por otros clubes. Luego está Dylan, que no está participando pero me gusta mucho, es un jugador de un gran nivel técnico. Ojalá puedan darnos muchas alegrías.

Quizá el más llamativo sea Dani Fernández. También por su evidente evolución física. ¿Es el activo más valioso que tiene el Tenerife?

No se sabe. Es un chico que llama la atención por sus edad y sus cualidades técnicas y ahora también físicas. Cuando los jóvenes empiezan a entrenar con el primer equipo se acaba notando el apartado físico. Es importante que las expectativas no le lleven a confundirse. Él debe seguir su camino, tratando de esforzarse y hacer las cosas bien. Si sigue haciéndolo bien, aparte de las llamadas que ya hemos recibido, llegarán propuestas. A nosotros nos gustaría que siga con nosotros.

Dani Fernández, en el duelo de pretemporada del Trofeo Teide frente a Las Palmas. / Arturo Jiménez

Además de la fusión con el Costa Adeje, la pasada semana se reunió con el presidente de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera. Transmiten ustedes tener voluntad de tender puentes. De unir. Antes no sucedía lo mismo.

La verdad es que no sé cómo era antes. La idea que tenemos ahora, la que nos transmitió Rayco desde un primer momento, es ayudarnos e ir de la mano. Con el Akeki [Costa Adeje] es diferente porque ya vamos juntos, pero siempre estaremos dispuestos a ayudar a cualquier club. Fíjese que yo creía ser accionista del CB Canarias, pero cuando pregunté me explicaron que club había sido disuelto y refundado. Es que me gusta el baloncesto, seguía mucho la NBA, es un deporte que me gusta. Yo fui a un partido, contra el Valencia, antes incluso de aquella visita de la plantilla. Si podemos ayudar, lo haremos siempre, como en el caso de la lucha en nuestra campaña de abonos. Somos el club que más aficionados mueve de la Isla, pero no estamos por encima de nadie.

¿Hay novedades en el 'caso camisetas'?

Estamos a la espera de la Justicia. Seguimos nuestro camino a la espera de ser informados. Ya se han tomado algunas medidas, pero nosotros seguimos igual. Si tocaran a alguien del club, para nosotros sería una decepción grande.

En las últimas semanas se han producido algunos despidos. ¿Había obligación de aligerar plantilla?

Hay algunas que me han tocado más, como la de Toño, que fue mi compañero y capitán y del que soy amigo. Con Julio Durán lo mismo. Además, lo tuve como entrenador del Tenerife B. Esas dos fueron las que más me tocaron, pero nunca es fácil decir a la gente que debe irse de su puesto de trabajo. Son decisiones que se han tomado. En el caso de Julio, por ejemplo, porque no estaba en el sitio en el que podía desarrollarse mejor. Todas las salidas son difíciles. Recuerdo las marchas de gente de recepción o de marketing, de la tienda... es una tristeza, pero en las empresas hay que tomar decisiones que no son agradables.

Se dice que en el Tenerife trabaja mucha gente. ¿Comparte esa impresión? A veces, especialmente en el apartado deportivo, cuesta saber lo que hacen algunos empleados.

Yo, ahora mismo, sé lo que hace cada uno de los trabajadores del club. Otra cosa es que, en algunos casos, se pueden hacer más tareas. Cuando se reducen puestos, claro, hay que reasignar trabajo. Es cierto que, en algunos casos, habrá que doblar las labores.

Si ahora lo sabe, ¿es porque cuando llegó no era así?

No, no se trata de eso. Cuando yo llegué, no sabía muchas cosas y me las han ido explicando. Ahora mismo, creo que estamos mucho más equilibrados.

¿Llegará algo de dinero por el traspaso de Corredera? Hay un fondo de solidaridad de la FIFA, pero teóricamente blinda los salarios de los jugadores, y no los traspasos. Además, tratándose de un club ruso...

Lo veo muy complicado. Muy muy complicado. No le tengo mucha fe al caso. Ojalá, pero no creo que se vaya a solucionar a nuestro favor. Por todo eso que comentas, no le tengo fe.

El traspaso se cifró en alrededor de medio millón de euros. ¿Ha llegado al menos una parte de ese dinero?

Es una cantidad que... lo tenemos muy difícil. Es un tema del que no quiero hablar más. Prefiero no contestar.

Usted defendió públicamente la polémica tercera equipación, ¿le gusta ahora un poco menos?

Ni me gusta ni me disgusta. Me gusta llevarla a la playa porque tiene un color muy playero y con el moreno queda bien. Sí tengo claro que se van a vender todas.

Fran Sabina porta la tercera equipación del CD Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Precisamente, aseguró estar convencido de que se acabarían vendiendo. ¿Va a ser así?

Vamos por buen camino, sobre todo en el Sur de la Isla. A los jóvenes les ha gustado más que a la gente mayor. Vamos bien en ventas con todas las camisetas. A pesar del descenso, en julio tuvimos más ventas que en el mismo mes del año anterior.