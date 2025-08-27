Jorge Padilla: adiós rubricado y definitivo al CD Tenerife

Una desvinculación definitiva. Jorge Padilla Soler (Las Playitas, 2001) ha dejado de pertenecer al club de sus amores, al que de una u otra forma había estado vinculado desde edades muy tempranas. Su talento brilló en casi todas las categorías, pero no tanto como le habría gustado a escala profesional y en esta última etapa de más sombras que luces. El de Fuerteventura estaba cuajando un curso excepcional –con un rendimiento sobresaliente– con el Tenerife B en Segunda RFEF cuando justamente sus goles y su brillo le abrieron las puertas del primer equipo.

Contra todo pronóstico, sobre la bocina y en el último día hábil para hacer movimientos, la dirección deportiva entonces comandada por Mauro Pérez decidió asignarle ficha con el primer equipo. El consejero deportivo Ayoze asumió la determinación en primera persona y presumió de una apuesta real por dar oportunidades a quienes las merecieran en la cantera. Pero el protagonismo del majorero fue residual a las órdenes de Cervera. Su cuota de minutos se redujo drásticamente respecto a la que estaba acreditando en el B y pasó a un ostracismo casi absoluto.

Apenas un par de ratos en la Hypermotion (seis partidos, una titularidad y solo 142 minutos de juego)conforman una tarjeta de resultados muy lejos de sus expectativas. Nada que ver con los más de 1.000’ y siete goles que había rubricado con el B bajo supervisión de Mazinho, uno de sus grandes valedores. Así que ya entonces supo Jorge que esta temporada tendría que buscarse una salida. Por boca del club lo sabe desde hace varias semanas, pero las tiranteces han sido evidentes hasta que ayer se alcanzó un acuerdo amistoso y satisfactorio. Tras declinar las primeras propuestas económicas del club para la resolución anticipada de su contrato, Padilla había dejado de entrenar como uno más. Tampoco había participado de ninguno de los amistosos veraniegos de pretemporada. Cuando Cervera asegura que quería alinearlo (contra Las Palmas en el Teide), estaba indisponible por lesión. Luego, las propias circunstancias y necesidades del primer equipo obligaron a arrinconarlo y ubicarlo en una situación desagradable, también inmerecida. Padilla Soler se va con un comportamiento intachable y sin haber alzado la voz ante una decisión de club que perjudicó gravemente sus intereses. Ahora, buscará recuperar su mejor versión en otras latitudades y sumar nuevas experiencias a su currículo.

Trayectoria

A sus 24 años, ya ha disfrutado de un ascenso a Segunda (con el Racing de Ferrol), ha debutado en Segunda División, ha marcado goles en esta categoría, ha probado suerte en un filial (el del Levante)y también en otro club que ahora comparte grupo con el representativo (el Mérida).

La próxima salida en anunciarse ha de ser la de Mo Dauda, en situación semejante a la de Padilla pero con unos emolumentos mucho más notables.