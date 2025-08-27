Javi Pérez es «la pieza que completa» al Tenerife

El CD Tenerife no piensa en hacer más incorporaciones. La dirección deportiva para el contador en 15 refuerzos tras atar a Javier Pérez Mateo, la pieza más codiciada para completar el centro del campo. Desde el club descartan un decimosexto fichaje, salvo que surja una oportunidad de última hora, y se centran desde ayer en formalizar las tres salidas que faltan. Se desvincularán con total seguridad Jorge Padilla y Mo Dauda, en alguno de estos casos posiblemente por la vía del despido; y el hombre que tiene todas las papeletas para acompañarles en la rampa de salida es Facundo Agüero, cuyo aterrizaje en la Isla está aún reciente y que se quedó fuera de la convocatoria para el último triangular amistoso en La Palma. De este modo, Fabricio –otro nombre que estaba en la cuerda floja– salvaría esta inesperada criba estival y permanecería en el proyecto al menos hasta el mercado de invierno.

En cuanto a Javi Pérez, para hoy se espera su incorporación al grupo tras ejercitarse aparte el pasado lunes, día que se presentó ante sus nuevos compañeros y fue confirmado su fichaje, por un año fijo y otro opcional. Fran Fernández, técnico del alcarreño en dos etapas diferentes (Almería y Alcorcón) subraya que es «un fichajazo para la categoría» y un hombre llamado a marcar diferencias. Además, encaja perfectamente en el perfil que demandaba Álvaro Cervera.

«Desde que lo conozco era un hombre polivalente: jugaba de mediocentro, de mediapunta, incluso en banda jugó también conmigo también. Lo tuve en Almería y luego en Alcorcón hace dos temporadas. En esa segunda etapa es verdad que vino lesionado y le costó un poco el arranque, pero luego en la segunda vuelta tuvo un comportamiento muy bueno», aseveró Fran. «Es, ante todo, un jugador de equipo y que se adapta perfectamente a lo que exija el entrenador», resume.

«Por sus condiciones como jugador, le veo como un jugador box to box, con muchísimo recorrido, fuerza, buen disparo fuera del área y que llega muchísimo al marco contrario a pesar de su demarcación. Además, es un futbolista ordenado, que creo que se puede adaptar perfectamente a lo que pedía Álvaro», completa Fernández, que tuvo un paso efímero por el banquillo blanquiazul durante la etapa de Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva.

Para Fran, el ex del Huesca puede convertirse «en la pieza que le faltaba al Tenerife». De hecho, considera que tendrá el representativo un mediocampo de lujo, pues el de Guadalajara se sumará en la sala de máquinas a Aitor Sanz, Josep Calavera y Juanjo Sánchez, sin descartar otros nombres como el de Alberto Ulloa, una de las grandes sensaciones del periodo de pruebas estivales. «Es un fichajazo; de hecho, viene de haber hecho casi playoff con el Huesca en Segunda División. Yo hablaba con él en verano y estaba seguro de seguir en el fútbol profesional, pero el Tenerife no deja de ser un reto y también una oportunidad», esgrime Fran.

Considera Fernández, que estuvo el año pasado al frente del Murcia, que el representativo «está haciendo una plantilla equilibrada para lo que es la categoría», donde las dificultades abundan. «Campos pequeñitos, campos grandes, rivales que van a jugar directos, otros combinativos. Es una liga muchísimo más difícil de lo que era en su día la Segunda B, muchísimo más», opina el entrenador. Según cree, la dirección deportiva blanquiazul «ha sabido combinar veteranía y juventud para afrontar la nueva temporada», sin obviar la conveniencia de sumar «futbolistas con buena pierna y calidad para competir desde la primera jornada».

«Es tan importante eso como que desde todo el entorno del club se tenga en cuenta que es una categoría difícil y que los objetivos tienen que ser cercanos o a medio plazo. De nada vale empezar a hablar de ascenso directo, de favoritismo, porque luego la categoría te pone en tu sitio. Es algo que yo ya lo viví el pasado año con el Murcia», receta en la distancia.