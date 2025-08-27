El Tenerife inicia este domingo su singladura en una competición de bronce muy distinta a la que pisó por última vez (la extinta Segunda B) y con muchos viejos conocidos por el camino. El primero de ellos es Salifo, al que verá –pero solo en la grada– este fin de semana en el Pedro Escartín. El delantero del Guadalajara, no alineable por mor de la cláusula contractual introducida en la transferencia entre clubes, será el primero de muchos exblanquiazules que se crucen en el mismo sendero que el representativo a lo largo de los próximos nueve meses de competición.

Tras reencontrarse con Salifo, aunque no en el verde, también próximo en el calendario está el duelo ante el Ourense, equipo gallego donde ha recalado el central Adri Pérez, una promesa que se ha convertido en feliz realidad. Su buen año en el Tenerife fue crucial para que le salieran pretendientes en Primera RFEF. Con el equipo blanquiazul llegó a estar en dinámica profesional y hasta jugó minutos a las órdenes de Pepe Mel. Durante el verano estuvo próxima la opción de que se quedara en la Isla, pero el club desestimó la posibilidad de ejecutar la cláusula unilateral de la que disponía para su permanencia.

Conocidos de bronce

En el Lugo, habrá doble cruce con viejos conocidos. No solo con José Amo, otro central que estuvo esperando hasta última hora por una oferta de renovación del Tenerife y que quiere demostrar que está plenamente restablecido de su última lesión grave; sino también con Josep Gayá, que no dejó buen sabor de boca en un año aciago para el club isleño y que ha recalado en el equipo del Anxo Carro tras su último periplo en el extranjero.

La categoría de bronce acoge también a Álex Mula, que juega para la Ponferradina con el aval de sus más de 100 partidos disputados en Segunda. Algunos de ellos fueron en el Heliodoro, escenario que volverá a pisar con motivo de la coincidencia con el Tenerife en el mismo grupo de Primera RFEF. También tiene marcado en rojo la fecha de su aterrizaje en el Rodríguez López un atacante que ansiaba triunfar sobre su césped, Dani Selma, que arribó al representativo por la puerta del filial y llegó a entrenarse con el primer equipo. No tuvo suerte, como tampoco la encontró Álvaro Romero, que rescindió de forma anticipada su relación con el Tenerife –le había fichado cuando se recuperaba de una grave lesión– y se fue al Zamora, con el que aún sigue vinculado.

No obstante, seguramente ninguno de los ex que militan ahora en la competición de bronce tenga del Heliodoro un recibimiento tan hostil como el que espera Natalio, protagonista de una de las etapas más funestas del representativo y que fue partícipe de una caída libre sin precedentes, que empezó con el Tenerife en Primera y acabó con el club mordiendo el polvo de la Segunda B. Aunque no fue el único responsable, en el recuerdo colectivo permanece indeleble su nombre como el de uno de los culpables. Ahora, milita en el Avilés Industrial.

Habrá más reencuentros, como el que se producirá con un tinerfeño como Espejo, enrolado en las filas del Osasuna. Y quién sabe si en el marco de una hipotética promoción que ahora mismo nadie desea. En el Hércules es capitán general e ídolo en el Rico Pérez el portuense Carlos Abad. Y al Ibiza puede partir en las próximas horas Mo Dauda, que no cuenta para el Tenerife.