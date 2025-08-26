Yeray Abreu: "El recuerdo más bonito que me llevo es haber ganado el derbi del ‘playoff’"

¿Cómo lleva la adaptación?

Bastante bien. Obviamente, es un país muy diferente. El club, desde el momento en que llegamos a Arabia, nos ha facilitado cualquier tipo de comodidad para que esta fase de adaptación sea lo más breve posible y podamos estar cómodos en este nuevo rol. Hemos llegado bastantes españoles, tanto a la cantera como en los cuerpos técnicos: preparadores físicos, fisioterapeutas, entrenadores… en toda la estructura, desde la sub 14 hasta la sub 21 y el primer equipo femenino. A la hora del trabajo, hemos cogido bastante rápido la dinámica, los ritmos de la pretemporada y las necesidades para afrontar esta primera etapa.

¿Cómo es la vida en Arabia?

Es una cultura que me genera curiosidad y respeto. Lo que más me ha sorprendido es la hospitalidad de la gente: son muy cercanos, intentan ayudar, cuidan mucho el turismo y, entre ellos, tienen un sentido de comunidad para tratar bien al extranjero. Es un país que está creciendo muchísimo; tienen el proyecto Visión 2030 en el que quieren convertirse en una de las grandes ofertas turísticas a nivel mundial, y la verdad es que se nota, tanto en el trato en la calle como dentro del club por parte de la gente local.

¿Qué le sorprendió más?

Me sorprendió cómo la religión está tan presente en el día a día que, a veces, las sesiones se cortan o se alargan por las horas de los rezos. Otra cosa que me sorprendió bastante es que aquí se vive el fútbol con mucha pasión, tanto en el país como en la ciudad. La gente es muy seguidora y fanática del Al Ittihad y del Al Ahli, que son los dos equipos locales que compiten en la primera división. En la calle, la gente se vuelve loca por el Al Ittihad. Te tratan de otra manera al saber que eres trabajador del club o que eres español trabajando aquí. Intentan cuidarte de una forma especial porque son muy fanáticos. Aquí pueden haber 70.000 espectadores en un estadio y las calles abarrotadas cuando juega el Al Ittihad.

Se va del CD Tenerife después de 10 años, ¿qué fue lo que más le pesó al marcharse?

Pues, por un lado, lo más complicado al final es salir de casa. Para mí, el Tenerife era mi casa, me crie en esa familia porque estuve cinco años como canterano en categorías inferiores y luego volví, después de estudiar los estudios universitarios, para ejercer como preparador físico y, luego, como readaptador. Tras diez años en esos cargos, los vínculos personales que tenía dentro del club, ya sean jugadores, entrenadores, compañeros del mismo gremio o directivos, hacían que se sintiera como un hogar, y la parte emocional, obviamente, fue compleja. Por encima de todo, cuando sale la oferta de venir a Arabia Saudí, lo más difícil es la familia. Es una decisión que tuve que sopesar mucho. Estamos a muchos kilómetros de distancia, es una cultura muy diferente, los horarios también… Entonces, la decisión más difícil es cómo sobrellevar ese cambio cultural, los horarios y estar lejos de casa.

¿Qué se lleva?

Es complicado resumir diez años dentro del equipo de mi vida. En cuanto a recuerdos personales, comenzaría desde que empecé en la cantera. Hubo uno que fue cuando trabajaba con las categorías inferiores me llamaron la atención dos jugadores, Nico Paz, al que vi en Alevín con una calidad increíble, y Teto, que en Infantil ya era un chiquillo muy hablador, de perfil bajito, que ordenaba al equipo y con 14 años ya me sorprendió muchísimo. Poder trabajar con él años después, ya como profesional, fue muy bonito. Otro recuerdo histórico para mí fue cuando subí al primer equipo. Llamé a mis padres y a mi mujer para contárselo con toda la ilusión del mundo, porque siempre lo había soñado, y es algo que te cambia todo. Ya en el primer equipo, uno de los recuerdos más especiales fue trabajar con Aitor Sanz. Me sorprendió su capacidad de esfuerzo, sin importar la fatiga, la edad, el día que fuera o la situación del club, siempre da el 300%. Empecé a trabajar con él desde cero; yo tenía 25 años y él venía de un proceso de más de 15 meses sin poder jugar. Poder ayudarle en los últimos meses antes de su regreso fue muy satisfactorio, y logró volver a competir de forma espectacular.

Yeray Abreu. / El Día

¿Y algún momento en concreto?

Así, el recuerdo profesional más bonito que me puedo llevar fue ganar el derbi del playoff que jugamos contra Las Palmas. Fue el recuerdo más bonito en cuanto al hito que conseguimos. Al final, esa eliminatoria tiene más magnitud de lo normal porque la ciudad entera se volcó con el equipo.

Hábleme de jugadores, ¿con quién tuvo mejor sintonía trabajando?

Pues la verdad que tengo el privilegio de que, desde la readaptación, trabajas en momentos muy difíciles y complicados a nivel personal para los jugadores, y los ayudas y acompañas durante todo su proceso. Entonces, los lazos personales que se crean son bastante fuertes. Pude tener bastantes alegrías con varios. Si tuviese que resaltar alguno, sería difícil, pero es verdad que con Aitor, desde el principio hasta el final, como persona; con Corredera; o también, en el pasado y hasta hoy, con jugadores como Jacobo, Iván Romero, Nikola Sipcic, Javi Alonso... Y con técnicos como Garitano o Ramis, que estuvieron bastante tiempo, pudimos establecer una conexión muy buena.

¿Cómo se dio la negociación con el club saudí?

La oferta llegó hace unos cuatro meses y, poco a poco, se fue haciendo realidad. Contactaron conmigo José de la Torre, jefe de fisioterapia en la academia, y Pedro Ventura, jefe de rendimiento, y la verdad es que tengo mucho que agradecerles porque apostaron por mí desde el principio para que esto fuera posible, y así fue hasta llegar aquí. Estoy muy agradecido a estas dos personas, que fueron quienes confiaron en mí en las primeras entrevistas. También debo agradecer primero es a Ramón Planes y a Jaume Bartrés, director deportivo del primer equipo del Al-Ittihad y director deportivo de la academia, respectivamente. La negociación llevó unos meses de planificación. Fue un proceso de entrevistas en el que tenía que adaptarme a un perfil que estaban buscando y que cumpliera con los requisitos tanto a nivel profesional como personal. Porque esta profesión no solo se basa en el control de las cargas, las readaptaciones o el trabajo más técnico, sino también en la parte humana: dar el perfil adecuado, ser una persona capaz de aprender de los demás, colaborar, trabajar en equipo, y comprender bien los momentos clave tanto culturales como socioafectivos dentro de un club. Llevó unos meses, la verdad, pero una vez se decidió que yo era la persona adecuada para cumplir este rol, se intentó agilizar todo lo posible para que el proceso fuera más cómodo para todas las partes.

¿Cambia mucho su rol respecto a lo que hacía en el Tenerife?

Sí. Al final, esto de aquí es un contexto completamente diferente. Mi rol es como jefe de un nuevo departamento de readaptación y prevención en la academia, y trabajo directamente con el primer equipo femenino, la sub 21 y la sub 18. El contexto, la verdad, es bastante distinto, porque en la academia cada equipo tiene registros físicos diferentes. Y sí que notas diferencias, pero como en cualquier club, incluso dentro de España, cuando te mudas, cada club tiene sus formas de trabajar. Lo importante es saber adaptarse. Aquí, las metodologías de trabajo tienen muy poco que envidiar a grandes clubes europeos.

¿Qué objetivos se marca en Arabia Saudita?

Bueno, mi objetivo principal es aportar al máximo para que este club siga creciendo, poder empaparme de la profesionalidad que tienen mis compañeros y de otros departamentos que cuentan con muchísima experiencia a nivel mundial en otros clubes, y seguir enriqueciéndome de la cultura del país. También, seguir formándome al máximo.

¿Se ve regresando?

Sí, sin duda. Tenerife siempre fue mi casa y fue un lugar en el que me sentí muy cómodo para crecer como profesional. Me dio la oportunidad de que todo esto que me está pasando ahora mismo sea posible. Ahora estoy centrado en este proyecto, que afronto con mucha ilusión y ambición, pero el fútbol es muy dinámico y, en el futuro, puede pasar que regrese a España, ya sea a otro equipo, al Tenerife o a lo que pueda surgir. Yo siempre estaría encantado.