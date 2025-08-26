Javi Pérez: «En un momento perfecto para rendir a mi mejor nivel»

En sus primeras horas como jugador del Tenerife, Javi Pérez reconoció que estaba sintiendo «muchas emociones» positivas. «Este es un club de Primera», afirmó el jugador blanquiazul.

Pese al inconveniente de no haber podido realizar una pretemporada convencional, aseguró que se encuentra en «un momento perfecto» para ofrecer su mejor «nivel». En esa línea, Javi compartió su deseo de «estar a tope cuanto antes» y ponerse al mismo «tono» que sus compañeros en unos pocos días.

«Estoy encantado de estar en un club como el Tenerife», añadió. «Lo tuve claro cuando me llamaron», confesó refiriéndose al interés que le trasladaron los dirigentes de la entidad blanquiazul. «Es un club enorme. Descendió de categoría, pero tiene que estar en Primera División», opinó el jugador manchego «con toda la ilusión del mundo de conseguir los objetivos».

Por las referencias que ha ido recibiendo y por sus visitas a la Isla como rival, Pérez quiso destacar la influencia de la afición. «Nos llena mucho ver que la gente se está volcando» a pesar del descenso sufrido la temporada pasada, comentó situando al tinerfeñismo a la máxima altura. «Este es un club de Primera, lo mismo que su afición y sus instalaciones», dijo en los canales de comunicación del Tenerife.

Mirando al futuro, Javi calificó como «muy bonito y exigente» el reto de recuperar una plaza en Segunda División. «Lo buscaremos con humildad y sabiendo dónde estamos y de dónde venimos», concluyó.